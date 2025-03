Mohamed Ihattaren duikt plotseling op bij trainingscomplex Nederlandse topclub

Mohamed Ihattaren was deze week voor even terug op Sportcomplex De Toekomst, zo blijkt uit een foto die rondgaat op social media. Op het trainingscomplex van zijn oude club Ajax ging de middenvelder van RKC Waalwijk op de foto met een jonge fan.

Graziano Hazes, een jeugdspeler van PSV Onder 12, liep deze week stage bij Ajax en Royal Antwerp. Na vier jaar gaat hij de Brabantse topclub verlaten, om mogelijk in Amsterdam of Antwerpen aan de slag te gaan.

Te gast op De Toekomst ging Hazes op de foto met Ajax-aanvaller Mika Godts. Via Instagram Stories plaatste het talent nog een interessante foto vanaf de Borchlandweg: met niemand minder dan Ihattaren.

Het is onduidelijk wat de 23-jarige Utrechter bij zijn oude club kwam doen, maar de linkspoot was in ieder geval voor korte tijd terug op het trainingscomplex van Ajax. Ihattaren speelde tussen januari 2022 en december 2023 op huurbasis bij de Amsterdamse recordkampioen.

Uiteindelijk speelde Ihattaren slechts één wedstrijd mee in de hoofdmacht van Ajax. Tijdens de verloren bekerfinale tegen PSV (2-1) mocht hij vier minuten invallen.

RKC maakte onlangs bekend dat de eenzijdige optie in het contract van Ihattaren is gelicht, waardoor hij tot medio 2026 vastligt in Waalwijk. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 700.000 euro.

Sinds zijn contractondertekening in september 2024 kwam Ihattaren 20 keer in actie namens RKC. Daarin was hij goed voor 3 doelpunten en 2 assists.