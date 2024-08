Mohamed Ihattaren duikt met voormalig Ajax-spits op bij duel in Keuken Kampioen Divisie

Mohamed Ihattaren heeft zich maandagavond laten zien langs het veld in de Keuken Kampioen Divisie. Dat de voormalig aanvaller van onder meer PSV en Ajax zich al enkele maanden weer volop bezig houdt met voetbal was bekend, en nu was hij toeschouwer bij het duel tussen Jong AZ en Roda JC Kerkrade.

De camera’s werden gericht op Ihattaren, die zag hoe Jong AZ met 6-1 veel te sterk was voor Roda JC. Hij zat op de tribune naast Ricardo Kishna, die eveneens voor onder meer Ajax heeft gespeeld. Laatstgenoemde heeft zijn carrière overigens beëindigd.

