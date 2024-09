'Mohamed Ihattaren debuteert uitgerekend tegen Ajax in wedstrijdselectie RKC'

Mohamed Ihattaren debuteert zondagmiddag tegen Ajax in de wedstrijdselectie van RKC Waalwijk, zo melden bronnen aan ESPN. Mocht de creatieveling uitgerekend tegen Ajax zijn eerste wedstrijd voor de Waalwijkers spelen, zou dat pikant zijn.



De laatste keer dat Ihattaren namelijk officiële minuten maakte was op 6 mei 2022 namens Jong Ajax tegen De Graafschap.



De Amsterdammers gaven de 22-jarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler een kans om zijn carrière nieuw leven in te blazen en huurden hem in januari 2022 van Juventus. Na een klein jaar besloot Ajax de koopoptie in het contract echter niet te lichten.



Ruim een week geleden werd Ihattaren gecontracteerd door RKC Waalwijk, dat na een dramatische start hekkensluiter van de Eredivisie is.



Ihattaren trainde de afgelopen periode hard voor zichzelf, waardoor trainer Henk Fraser heeft besloten om hem voor het competitieduel met Ajax van zondagmiddag al voor het eerst bij de wedstrijdselectie te halen.



Het jeugdproduct van PSV liet tijdens zijn presentatie als speler van RKC weten blij te zijn met de nieuwe kans die hij heeft gekregen van technisch directeur Mo Allach en Fraser.



"De gesprekken met Mo Allach en Henk Fraser gaven mij het warme gevoel waar ik naar op zoek was. Ik kijk er dan ook naar uit aan te sluiten bij de groep en de club te helpen zich wederom te handhaven in de Eredivisie dit seizoen."