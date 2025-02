Mmaee is grote held van MVV Maastricht, dat revanche neemt op Roda JC

MVV Maastricht heeft zaterdag in de Limburgse derby afgerekend met Roda JC Kerkrade: 3-2. Camil Mmaee was de grote man aan de kant van MVV met twee doelpunten na rust. De thuisclub staat dertiende na de derbyzege, terwijl Roda JC blijft steken op plek acht.

De immer beladen wedstrijd in Maastricht werd na een kwartier even stilgelegd vanwege een brandje in een leeg vak in De Geusselt. Nog geen tien minuten na de hinderlijke onderbreking bracht Sven Braken MVV op voorsprong, tot grote vreugde van het thuispubliek.

Roda JC liet het er niet bij zitten en kwam kort voor het rustsignaal op 1-1: Lucas Beerten tekende voor zijn allereerste goal voor de Zuid-Limburgers. Kort na de hervatting keek Roda JC weer tegen een achterstand aan. Mmaee trok naar binnen en schoot onberispelijk raak voor MVV.

Mmaee tilde de stand niet veel later na 3-1. Hij scoorde in twee instanties, na goed voorbereidend werk van Bryan Smeets. Een flinke tegenvaller voor Roda JC, dat nog maar een halfuur de tijd had om de achterstand in Maastricht weg te poetsen.

Roda JC maakte het vijf minuten voor tijd spannend door de aansluitingstreffer van Thibo Baeten. MVV hield daarna, zij het met veel moeite, stand en neemt dus revanche voor de 1-0 nederlaag tegen Roda JC in september vorig jaar, toen de winnende doelpunt pas in de slotminuut viel.