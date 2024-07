MLS-doelman Luka Gavran gaat internet over met bizarre blunder in allerlaatste minuut

Luka Gavran zal vannacht niet goed geslapen hebben. De doelman van Toronto FC ging zaterdagavond gruwelijk in de fout in de laatste minuut van de wedstrijd tegen Atlanta United, dat daardoor een 2-1 zege boekte. Ondertussen was Jordi Alba met een fraaie goal van grote waarde voor Inter Miami.

Atlanta United – Toronto FC 2-1

Halverwege de eerste helft leek Toronto de score te openen via een rake kopbal van Lorenzo Insigne, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Thiago Almada zette Atlanta even later aan de andere kant van het veld wel op voorsprong, na een goed passje van Daniel Ríos.

Vlak na de rust werd het 1-1: Federico Bernardeschi ging naar binnen en schoot in de lange hoek raak. Lange tijd leek het duel vervolgens in een gelijkspel te gaan eindigen, totdat Gavran in de zesde minuut van de blessuretijd gruwelijk de fout in ging. Hij dacht alle tijd te hebben om de bal uit te trappen, maar had niet door dat Jamal Thiaré nog achter hem liep. Laatstgenoemde veroverde de bal van Gavran en bezorgde Atlanta alsnog de drie punten.

Nashville SC - Inter Miami 1-2

Inter Miami moest het doen zonder Lionel Messi en Luis Suárez, beiden actief op de Copa América. Jordi Alba en Sergio Busquets startten wel gewoon in de basis, en eerstgenoemde was vlak voor rust op prachtige wijze trefzeker. Een corner werd weggekopt en kwam terecht bij Alba. De Spanjaard nam hem aan op de borst en volleerde prachtig raak van een meter of twintig.

Dat betekende de 0-2, want enkele minuten eerder had Ian Fray met een rake kopbal uit een corner de score al geopend. Middels een benutte penalty maakte Hany Mukhtar het een kwartier voor tijd nog spannend (1-2), maar Inter Miami trok de zege over de streep en gaat voorlopig aan kop in de Eastern Conference van de Major League Soccer.

