Mike Verweij las 'gelul' over Ajax: 'Zij laten iedereen maar dit soort onzin uitkramen!'

Mike Verweij is kritisch op ESPN, dat deze week een interview publiceerde met Alex Frosio, een sportjournalist van La Gazzetta dello Sport en voetbalvriend van Francesco Farioli. De Italiaanse journalist was van mening dat de huidige selectie van Ajax slechter is dan die van vorig seizoen. “Dat is gewoon gelul”, aldus Verweij.

"Francesco moest het doen met een ploeg die nog slechter was dan het jaar ervoor, want Steven Bergwijn werd ook nog eens verkocht”, liet Frosio optekenen door de tv-zender. “Andere spelers werden vorig jaar uitgefloten, zoals Kenneth Taylor, die nu misschien wel de belangrijkste speler van het seizoen is."

"Over Youri Baas werd gezegd dat hij niet goed genoeg was voor Ajax en Davy Klaassen kreeg alleen een contract omdat hij meetrainde en Francesco zei: ‘Laten we hem vastleggen, ik denk dat hij zijn waarde nog wel zal bewijzen.’”

“Francesco heeft niet alleen het elftal veranderd, maar ook de cultuur binnen de club. Hij let op elk detail en op alle aspecten om precies te bereiken wat hij wil", aldus Frosio.

Verweij is kritisch op het interview. “ESPN probeert al zijn vrienden aan het woord te krijgen in Italië. Dat is een verslaggever van La Gazzetta dello Sport én een vriend van ESPN. Die man zegt dat de selectie van nu slechter is dan die van vorig jaar.”

“Dat kan je toch niet serieus nemen?”, reageert Valentijn Driessen. “Nee, maar ESPN laat ook maar iedereen dit soort onzin uitkramen. Hij zegt: ‘Bergwijn is weg.’ Nou, daar hebben ze Oliver Edvardsen voor terug”, aldus Verweij.

“Farioli stemde ook in met het vertrek van Bergwijn. Farioli heeft Wout Weghorst, Bertrand Traoré, Klaassen en Daniele Rugani gekregen, hè. Dus die selectie is helemaal niet slechter dan vorig seizoen. Dat is gewoon gelul”, besluit de journalist.