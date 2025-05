Mike Verweij: 'Hij wil op de fiets naar Ajax'

Román Vega is heel enthousiast over een eventuele transfer naar Ajax, zo vertelt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De 21-jarige linksback van Argentinos Juniors moet tussen de vier en zes miljoen euro kosten, aldus de journalist.

“Ajax heeft gesproken met het management van Vega. Dat is volgens mij in Dubai gebeurd”, aldus Verweij. “Die jongen heeft meerdere aanbiedingen gekregen, maar is heel enthousiast over Ajax en wil ook wel deze kant op komen.”

Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. “Dat betekent dat Jorrel Hato eerst weg moet en daar heeft het wel alle schijn van. De interesse in Hato is enorm en daar kan Ajax ook een hele goede prijs voor krijgen.”

“Overigens heeft Ajax wel het standpunt dat ze het ook prima vinden als Hato en Kenneth Taylor blijven. Dat komt doordat de financiële positie inmiddels weer wat beter is dan het was en Ajax ook niet meer hoeft te verkopen”, aldus Verweij, die er wel meteen aan toevoegt dat beide Ajacieden openstaan voor een stap hogerop.

De journalist gaat dan verder over Vega. “Er is afgelopen weekend bij de club geïnformeerd wat hij moet kosten. Het is in dat soort landen vaak lastig, omdat je niet de volledige transferrechten koopt, maar bijvoorbeeld zeventig, tachtig of negentig procent. Ajax zou een bedrag tussen de vier en zes miljoen euro moeten betalen. Dan wil hij op de fiets, in dit geval de waterfiets, naar Amsterdam.”

Vega is een tweevoudig international van Argentinië Onder 23. De linkspoot is volgens Transfermarkt 2,5 miljoen euro waard en ligt nog tot eind 2026 vast bij zijn huidige werkgever.