Mike Verweij herkent ex-sterspeler van Ajax bijna niet meer: 'Niet normaal!'

Mike Verweij heeft was afgelopen weekend toeschouwer bij twee wedstrijden in de Premier League. De journalist van De Telegraaf heeft zijn ogen uitgekeken in de grootste competitie ter wereld, zo vertelt hij in de podcast Kick-off.

"Ik was dit weekend in Manchester en Liverpool." Daar bezocht de journalist eerst de wedstrijd Manchester City - Crystal Palace (5-2). "Een geweldige wedstrijd. En Liverpool - West Ham was een dag later ook een topwedstrijd."

Liverpool won de wedstrijd tegen West Ham dankzij een hele late goal van Virgil van Dijk met 2-1. "Gigantisch belangrijk voor Arne Slot. Nu hebben ze nog twee overwinningen nodig om kampioen te worden. Dat gaat helemaal goedkomen."

Bij West Ham speelden twee voormalig Ajax-spelers mee: Edson Álvarez en Mohammed Kudus. Verweij herkende laatstgenoemde nauwelijks. "Die heeft wel in de sportschool gezeten! Niet normaal."

"Ik vond Kudus in het stadion echt geweldig, maar bij Viaplay kreeg hij heel veel kritiek te verduren", aldus Verweij. "Simon Cziommer wierp op dat Kudus misschien niet goed genoeg is voor de Premier League. Kudus heeft dit seizoen ook niet zulke goede statistieken, maar ik vond hem een heel goede indruk maken."

Slot is dat overigens met Verweij eens. De coach van Liverpool zei na afloop dat zowel Kudus als ploeggenoot Lucas Paquetá de kwaliteiten heeft om voor Liverpool te spelen. "Dat is wat de Premier League zo sterk maakt", aldus de ex-trainer van Feyenoord.

"Ik geloof dat zeventiende staan, maar ik kan twee spelers van ze noemen die makkelijk bij ons mee kunnen, als we het puur over kwaliteit hebben. Kudus en Paquetá waren geweldig!"