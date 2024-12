Mike Verweij ergert zich aan 'clowns' in de Eredivisie: 'Het is een groot probleem'

Mike Verweij doet in de Kick-off-podcast van De Telegraaf zijn beklag over de arbitrage in Nederland. Volgens hem is onder meer Sander van der Eijk niet geschikt om te fluiten in de Eredivisie. De kwaliteit van de scheidsrechters op de Nederlandse velden moet daarom flink omhoog, zo oordeelt Verweij.

Van der Eijk heeft zich zondag niet populair gemaakt bij de fans van Go Ahead Eagles. De 33-jarige scheidsrechter stuurde Enric Llansana na negen minuten spelen van het veld en trok er na 95 minuten spelen nog twee minuten extra, extra tijd bij. Utrecht wist in extremis nog de 3-3 te maken, tot grote woede van algemeen directeur Jan-Willem van Dop, die direct zijn functie bij de KNVB neerlegde. Technisch directeur Paul Bosvelt spuwde zijn gal via Instagram.

Verweij

''De kwaliteit van de scheidsrechters is een groot probleem. Er worden echt gewoon clowns opgeleid'', verzucht Verweij in de uitzending van maandag, als het duel tussen Utrecht en Go Ahead ter sprake komt.

''Sander van der Eijk fluit een week ervoor PSV-FC Twente en ziet een honderd procent penalty over het hoofd. En krijgt dan toch een wedstrijd die heel belangrijk is voor Europees voetbal'', verwijst de journalist naar het feit dat Van der Eijk zondag aanwezig was in De Galgenwaard.

''En dat komt ook omdat andere scheidsrechters, daar hebben we het al eerder over gehad, toestemming krijgen om in Saudi-Arabië, Qatar en Dubai te fluiten. Zet gewoon je beste scheidsrechters in. En dan wordt er geroepen: 'Volgens de CAO moet iedereen evenveel fluiten'. Nee, de beste scheidsrechters moeten gewoon de belangrijkste wedstrijden krijgen'', geeft Verweij mee aan de KNVB.

''En ze moeten ook weer een keer kwaliteit gaan opleiden, en geen ambtenaren. Want iedereen fluit alleen maar volgens het boekje. En dan maken ze nóg gigantisch veel fouten. De kwaliteit is gewoon niet goed genoeg'', zet de Ajax-watcher zijn mening nog een keer kracht bij.

''Het zijn geen clowns. Maar over het algemeen mag de kwaliteit wel een graadje hoger'', vult Valentijn Driessen tot slot aan.