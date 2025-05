Mike Verweij: 'Als je het carrièreverloop van die jongen ziet... Diep en diep respect. Echt geweldig'

Denzel Dumfries staat met Inter in de finale van de Champions League. Voor Mike Verweij en Valentijn Driessen reden om in Kick-Off van De Telegraaf de loftrompet te steken over de onvermoeibare Nederlander van de grootmacht uit Milaan.

''Als je het carrièreverloop van die jongen ziet... Diep en diep respect. Echt geweldig'', is Verweij enorm onder de indruk van de stappen die de 29-jarige Dumfries de laatste jaren heeft gezet.

''Iedereen gunt het hem ook, denk ik. Als je hem bij het Nederlands elftal tegenkomt, is hij de vrolijke noot. Dit is natuurlijk fantastisch'', is de Ajax-watcher blij met de finaleplaats in de Champions League voor Dumfries.

''En wat hij nu niet deed, en bij het Nederlands elftal en Inter soms wél. Dat acteerwerk'', kijkt ook Driessen met veel genoegen naar de winger van finalist Inter.

''Die slechte valpartijen en mensen in de maling nemen om penalty's te krijgen. Of gele kaarten voor mensen'', zag de chef voetbal van de ochtendkrant Dumfries in het verleden nog weleens slecht gedrag vertonen.

''Dat heeft hij in deze twee wedstrijden gewoon niet gedaan. En dan zie je dat als je daar gewoon niet mee bezig bent, en je bent alleen maar bezig met presteren en focussen op die wedstrijd... Dat betaalt zich uit voor die jongen'', aldus Driessen.

Inter aast op revanche voor de verloren Champions League-finale van 2023, toen Manchester City met 1-0 te sterk was. Ditmaal is Paris Saint-Germain de opponent in de eindstrijd van het miljardenbal.