Michiel Kramer wordt uit selectie gezet bij RKC en mengt zich tijdens duel op Instagram

Michiel Kramer is uit de selectie gezet bij RKC Waalwijk. De 35-jarige spits leek door de schorsing van Oskar Zawada voorbestemd om in de basis te starten tegen Go Ahead Eagles, maar is door de club niet meegenomen naar Deventer. Opvallend genoeg is Kramer tijdens de Eredivisie-wedstrijd actief op Instagram.

RKC wil vooralsnog geen duidelijkheid geven over waarom Kramer uit de selectie is gezet. Duidelijk is wel dat het gaat om een disciplinaire maatregel. "Er is iets gebeurd waardoor we deze maatregel noodzakelijk vonden", aldus technisch directeur Mo Allach bij ESPN.

Henk Fraser wilde voorafgaand ook niet op de situatie ingaan. De coach lijkt overruled door de clubleiding. "Het is met name een beslissing van de club", aldus de trainer van RKC.

"Allach en Kramer kunnen de antwoorden geven", zegt Fraser, die Kramer het liefst had opgesteld bij afwezigheid van Zawada. De aanvoerder pakte vorige week rood tegen FC Groningen (1-2 verlies) en is voor twee duels geschorst.

"Je wilt spelers er altijd bij hebben, maar ik maak deel uit van de club. Het is nu eenmaal zo. Ik moet vooral kijken met wie ik wel speel. Dat is belangrijker", aldus Fraser. RKC begon met Richonell Margaret in de spits.

Kramer is dus niet aanwezig in De Adelaarshorst. De oud-Feyenoorder maakte van de gelegenheid gebruik om tijdens de wedstrijd op Instagram te reageren op een post over Justin Bijlow. De keeper, die met Kramer samenspeelde bij Feyenoord, gaat naar Southampton. "Mooi man", schrijft Kramer.

Vorige week sprak Kramer in Studio Voetbal openhartig over zijn persoonlijke situatie. “In de zomer zijn er privé best wel wat dingen gebeurd. Er zijn wat mensen overleden, helaas. Ook in mijn privésfeer zelf is er het een en ander gebeurd, dus het was voor mij wel een andere zomer dan normaal.”

"Een heftige periode", ging Kramer verder. "Zeker voor mijn gezin. Ik wil het voetbal geen bijzaak noemen, maar het stond wel op een andere plek."