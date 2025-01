Michiel Kramer haalt uit naar Noa Vahle: 'Ik vind dit niet netjes van haar'

Michiel Kramer heeft met verbazing gekeken naar de vragen die Noa Vahle woensdag stelde aan Brian Priske. De spits van RKC Waalwijk vindt de vraagstelling van de verslaggever van Ziggo Sport 'niet netjes'.

Woensdag, op de dag van Feyenoord - Bayern München (3-0), kwamen hardnekkige geruchten over een aanstaand ontslag van Priske naar buiten. Vahle legde dat voorafgaand aan het duel voor aan de Deense coach, die professioneel omging met de situatie.

Kramer stoorde zich wel aan de vragen van Vahle. "Jullie vinden dat misschien logisch, maar ik niet", zegt de aanvaller bij Rijnmond Sport tegen zijn tafelgenoten Bart Nolles, Vincent Schildkamp en Dennis Kraneburg. "Ik bekijk het vanuit mijn perspectief hè, jullie vanuit jullie perspectief."

"Priske is alleen maar bezig met de wedstrijd tegen Bayern München", vervolgt Kramer. "Hij is niet bezig met zijn eigen positie, maar wil gewoon zo goed mogelijk die wedstrijd spelen. Als je dan vragen gaat krijgen over je positie, dan moet je daar weer antwoord op geven..."

Vincent Schildkamp neemt het voor Vahle op en probeert uit te leggen dat ze slechts haar journalistieke plicht deed. "Je moet het vragen. Hoe je het ook wendt of keert, het heeft invloed op zo'n wedstrijd. Spelers, media, publiek kijken naar een trainer en vragen zich af: is het waar of niet? En in hoeverre beïnvloedt dat de voorbereiding op zo'n wedstrijd? Dat is relevant", stelt Schildkamp.

"Ik zou het gewoon niet doen", reageert Kramer. "Ik vind het niet netjes, dus ik zou dit nooit gedaan hebben."