Michiel Kramer gaat dieper in op incident met enkele supporters van Ajax

Michiel Kramer en Sven van Beek maken zich zorgen over de toenemende kritiek van buitenaf op spelers. Kramer heeft het zelfs weleens meegemaakt dat hij ruzie kreeg met enkele fans van Ajax, in de tijd dat hij nog het shirt droeg van Sparta Rotterdam.

Van Beek, tegenwoordig actief voor Al-Shahania SC uit Qatar, trapt de discussie over de verhuftering van de voetballerij vrijdag af in de podcast van Rijnmond. ''Zeker als Feyenoord-speler was het niet altijd leuk om ergens te eten of in de supermarkt te staan'', aldus de voormalig verdediger van Feyenoord, sc Heerenveen en Willem II.

''Een keer een opmerking is niet erg, maar als het door blijft gaan dan wordt het vervelend. Er zijn zeker keren geweest dat ik er wat van heb gezegd. Woorden doen geen pijn, maar op een gegeven moment ben je er klaar mee'', voegt de inmiddels dertigjarige speler, die Nederland afgelopen zomer verliet, daaraan toe.

Kramer is het roerend eens met Van Beek. ''Toen we negen keer op rij verloren, was het niet altijd leuk om in het openbaar te zijn als speler'', verwijst de spits van RKC Waalwijk naar hun gezamenlijke periode bij Feyenoord.

De 36-jarige aanvaller heeft net als Van Beek nare ervaringen met voetbalsupporters. ''Met de opmerkingen over dat broodje kroket kan ik wel mee leven. Maar als ze gaan ouwehoeren richting mijn familie is het niet leuk meer.''

Sommige fans van andere clubs gingen bij Kramer echt een grens over. ''Na afloop van een wedstrijd met Sparta tegen Ajax stond ik een keer te vechten met vier supporters van Ajax.''

''Helaas heb ik het gevoel dat het steeds erger wordt. Als ik langs een pleintje loop, verbaas ik me over de scheldwoorden die ik hoor. De ene kanker na de ander. Dan vraag ik me echt af waar de normen en waarden zijn gebleven'', zo besluit de bezorgde Kramer.