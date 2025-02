Michael Reiziger maakt voorselectie Jong Oranje bekend; direct uitsluitsel over Mohammed Ihattaren

Michael Reiziger heeft de voorlopige selectie van Jong Oranje bekendgemaakt voor de vriendschappelijke wedstrijden tegen de leeftijdsgenoten uit Italië en Roemenië. Mohammed Ihattaren, die zich volgens ESPN in de kijker had gespeeld bij de KNVB, zit er nog niet bij.

AZ is met afstand hofleverancier in de voorselectie van Jong Oranje. Maar liefst zes spelers uit het elftal van Maarten Martens mogen hopen op een plekje in de aankomende duels.

Het gaat om Denso Kasius, Ernest Poku, Maxim Dekker, Rome-Jayden Owusu-Oduro, Ruben van Bommel en Wouter Goes.

Ook Antoni Milambo zit ‘gewoon’ bij de voorselectie. De middenvelder is niet fit genoeg om dit weekend in actie te komen voor Feyenoord tegen NEC, maar is nog altijd in de race om zich binnenkort te mogen melden in Zeist.

Ihattaren zit er dus niet bij. "Dat de KNVB Ihattaren recentelijk polste om voor Jong Oranje uit te komen, tekent het vertrouwen dat men in Zeist nog altijd in de RKC’er heeft. Voor Ihattaren is het een mooie beloning voor zijn opmars", zo meldde Thijs Zwagerman eerder op de dag nog namens ESPN.

"Zes jaar nadat door de KNVB bombastisch werd aangekondigd dat Ihattaren voor het Nederlands elftal koos, kan hij zo alsnog zijn opwachting in Oranje maken. Jong Oranje speelt komende zomer een EK en trainer Michael Reiziger wil graag dat Ihattaren dan tot zijn selectie behoort", zo klonk het.

Volledige voorselectie:

Keepers: Dani van den Heuvel, Rome-Jayden Owusu-Oduro, Calvin Raatsie, Robin Roefs

Verdedigers: Tyrese Asante, Youri Baas, Rav van den Berg, Finn van Breemen, Max Bruns, Maxim Dekker, Ryan Flamingo, Wouter Goes, Denso Kasius, Ian Maatsen, Devyne Rensch, Anass Salah-Eddine.

Middenvelders: Ezechiel Banzuzi, Lamare Bogarde, Kian Fitz-Jim, Million Manhoef, Antoni Milambo, Dirk Proper, Jochem Ritmeester van de Kamp, Gjivai Zechiël

Aanvallers: Thom van Bergen, Ruben van Bommel, Myron van Brederode, Ibrahim Cissoko, Emanuel Emegha, Sontje Hansen, Noah Ohio, Ernest Poku