Michael de Leeuw bezorgt SC Cambuur de zege in doelpuntrijke KKD-topper; ook Excelsior wint

SC Cambuur heeft vrijdagavond de topper in de Keuken Kampioen Divisie gewonnen van De Graafschap: 3-2. Daardoor staat de ploeg van trainer Henk de Jong nog maar één punt onder nummer twee Excelsior, dat tegelijkertijd met 3-0 won van Jong FC Utrecht. Verder boekten ook FC Emmen en Telstar een zege, terwijl FC Eindhoven en Helmond Sport gelijkspeelden.

SC Cambuur - De Graafschap 3-2

De Graafschap zou Cambuur passeren bij een zege, en de club uit Doetinchem kwam na ruim tien minuten spelen dan ook op voorsprong. Keeper Thijs Jansen ging de fout in bij een afstandsschot van Arjen van der Heide: 0-1. In de negentiende minuut maakte Jeredy Hilterman weer gelijk, na een goede actie en diepe bal van Benjamin Pauwels.

Man in vorm Remco Balk zette Cambuur vlak na rust voor het eerst op voorsprong, door een voorzet van Pauwels binnen te glijden: 2-1. Een kwartier voor tijd werd het toch weer gelijk (2-2), toen Jansen er opnieuw niet helemaal goed uitzag hij een kopbal van Reuven Niemeijer. De net ingevallen Michael de Leeuw zorgde uit de rebound vervolgens toch nog voor feestvreugde in Leeuwarden: 3-2.

Excelsior - Jong FC Utrecht 3-0

Excelsior had wat moeite om de ban te breken, maar vlak voor rust zorgde Derensili Sanches Fernandes uit de rebound toch nog voor de 1-0. Na rust liepen de Rotterdammers verder uit, door een geplaatst afstandsschot (2-0) én een binnengeschoten afvallende bal van Lance Duijvestijn: 3-0.

MVV Maastricht - FC Emmen 1-2

Geen doelpunten in de eerste helft in Maastricht. De ban werd vijf minuten na de hervatting gebroken. Jalen Hawkins tekende voor de 0-1 voor FC Emmen. De doelpuntenmaker leek daarna te worden geraakt door iets dat vanaf de tribune naar hem werd gegooid. Arbiter Martin Pérez overlegde even met de veiligheidsofficial van MVV, en liet daarna doorspelen. De bezoekers verdubbelden de voorsprong nadat een voorzet van Kélian Nsona door Robert Klaasen ongelukkig in zijn eigen doel werd gewerkt. MVV deed nog iets terug via invaller Luca Foubert, maar een nederlaag werd daarmee niet voorkomen.

Telstar - Vitesse 1-0

Vitesse, met de geschorste John van den Brom op de tribune, kwam niet tot scoren voor rust. Telstar deed dat ook niet, waardoor de nodige spanning op de tweede helft stond. Telstar-doelman Ronald Koeman junior redde fraai op een knal van Enzo Cornelisse en Youssef El Kachati faalde aan de andere kant in kansrijke positie. De thuisclub domineerde na rust, terwijl Alexander Büttner aan de andere kant juist de lat raakte. Diep in de blessuretijd werd het via Danny Bakker, die een corner binnenkopte, toch nog 1-0.

FC Eindhoven - Helmond Sport 2-2

Helmond Sport kende een droomstart in Eindhoven: Anthony van den Hurk kon de bal na vijf minuten simpel binnentikken. FC Eindhoven moest even bij zinnen komen en trok de stand gelijk in minuut 42. Sven Blummel knalde raak in het dak van het doel. Helmond Sport herstelde de voorsprong na 68 minuten, met aanvoerder Jonas Scholz die uit een corner raak kopte bij de eerste paal. Eindhoven pakte alsnog een punt toen Joey Sleegers in de zestien onderuit werd gehaald en Boris van Schuppen vanaf elf meter scoorde.