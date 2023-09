Messen worden geslepen: F-side schreeuwt in statement om vertrek

Woensdag, 20 september 2023 om 13:48 • Laatste update: 13:48

De F-side heeft zich middels een krachtig statement op de website uitgesproken over de huidige malaise bij Ajax. Zowel trainer Maurice Steijn als directeur voetbalzaken Sven Mislintat staan onder zware druk, maar volgens de harde kern is het aan de Raad van Commissarissen om te vertrekken. "De club is verrot, en dat begint aan de top."

"Veel supporters kunnen zich niet identificeren met het huidige Ajax", valt te lezen in het statement. "Wij willen allemaal dat het liever vandaag dan morgen beter gaat met onze club. De roep om het vertrek van Mislintat en/of Steijn is onder Ajax-supporters groot. Dat zou wellicht een makkelijke uitweg zijn, maar gaat het probleem op lange termijn niet oplossen."

De fanatieke supportersgroep ziet het probleem liever bij de wortels worden aangepakt. "De club is verrot, en dat begint aan de top. Aan de top van onze club staat de Raad van Commissarissen van Ajax. Deze mensen bepalen het beleid van de club en zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor het aanstellen van de Ajax-directie. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat Ajax geleid wordt zoals dat vandaag de dag gebeurt."

De F-side vraagt om de terugkeer van meer 'Ajax-helden', zonder daarbij in te gaan op specifieke namen. "Met andere woorden: meer mensen met een voetbalverleden bij Ajax. Of, zoals veel mensen het noemen, Ajax-DNA in de RvC. Dat betekent dat er geen ruimte is voor de huidige RvC-leden. Voor hen dan ook een duidelijke boodschap: rot op! Wij zijn Ajax!"

Andere supportersverenigingen

Ook Supportersvereniging Ajax komt met een reactie. De groepering eist dat er snel duidelijkheid komt over Sven Mislintat. "Ajax lijdt reputatieschade. Dit mag niet lang boven de markt hangen", citeert De Telegraaf uit de mond van directeur-bestuurder Fabian Nagtzaam. "Mocht blijken dat er daadwerkelijke sprake is van malversaties van Mislintat dan rest één conclusie: opstappen. En dat moet dan ook gelden voor de Raad van Commissarissen die hem heeft aangesteld."

"We mogen verwachten dat er capabele mensen aan de top van Ajax werken die zich onafhankelijk inzetten voor de club", gaat Nagtzaam verder. "En we verwachten dat de RvC deze mensen tot op het bot screent." Supportersvereniging Ajax en AFCA zijn de enige twee die worden erkend door Ajax. AFCA heeft woensdag hetzelfde statement op de website gepubliceerd als de F-Side.