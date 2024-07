'Memphis Depay schrikt Italiaanse grootmachten af met hoge salariseisen'

‘Memphis Depay schrikt AC Milan en AS Roma af met hoge salariseisen’

Memphis Depay is volop in voorbereiding op de halve finale van het EK met het Nederlands elftal, maar houdt zich volgens Italiaanse media ook bezig met zijn toekomst na het eindtoernooi. Calciomercato en Tuttosport melden dat Memphis zijn salariseisen kenbaar heeft gemaakt aan AC Milan en AS Roma.

Memphis is officieel transfervrij na zijn vertrek bij Atlético Madrid en dus is het de vraag waar de Oranje-spits zijn carrière zal vervolgen. Volgens bovengenoemde Italiaanse media heeft de entourage van Memphis aangeklopt bij Milan en Roma, die te horen hebben gekregen dat de Moordrechter vijf miljoen euro per seizoen verlangt.

Dat salaris is die Italiaanse topclubs vooralsnog te gortig, waardoor de interesse voor nu bekoeld is. Wel is het mogelijk dat Milan en/of Roma later in de zomer terugkeert bij Memphis, die dan wel water bij de wijn lijkt te moeten doen om een overstap naar Milaan of Rome te realiseren.

Milan is op zoek naar twee nieuwe spitsen, daar het met Luka Jovic slechts één pure nummer negen in de gelederen heeft. De Serviër moest het afgelopen seizoen doen met een rol op het tweede plan en dus wil Milan nog enkele kanonnen binnenhalen om komend seizoen weer volop mee te doen in de strijd om de landstitel.

Bekend is dat Milan zijn pijlen had gericht op Bologna-spits Joshua Zirkzee. Lange tijd leek een deal aanstaande, maar de forse commissie die de entourage van de Schiedammer vroeg was de club te gortig. Zirkzee is inmiddels hard op weg naar Manchester United en Milan heeft bij monde van technisch adviseur Zlatan Ibrahimovic al bevestigd dat het boek Zirkzee gesloten is.

Voor Milan lijkt Álvaro Morata momenteel de prioriteit te zijn. De aanvoerder van Spanje zou niet onomstreden zijn bij Atlético Madrid, waardoor Milan een poging wil wagen de 31-jarige Madrileen in te lijven. Milan heeft daarnaast ook Tammy Abraham aangeboden gekregen, maar aan de vraagprijs van 25 miljoen euro die Roma hanteert wil Milan niet voldoen.

Roma hoopt zich op zijn beurt te versterken met voormalig FC Groningen-spits Alexander Sørloth, maar i Giallorossi hebben nog geen akkoord kunnen bereiken met Villarreal, waar de Noor nog tot medio 2028 onder contract staat. Villarreal zou bereid zijn hem voor 30 miljoen euro te laten gaan, terwijl Roma momenteel niet verder wil gaan dan 20 miljoen.

