Memphis Depay geeft drie redenen waarom hij bij duels van Oranje zweetband draagt

Memphis Depay was maandagavond een van de grote uitblinkers bij Oranje tijdens de 4-0 zege op IJsland. De dertigjarige spits droeg ook tijdens het laatste vriendschappelijke duel van het Nederlands elftal een zweetband. In een interview na afloop laat Memphis weten waarom hij voor het dragen van een zweetband koos.

“Er is nog één ding onbesproken. Je houdt de gemoederen toch wel weer bezig. Je weet wel waar ik over heb, toch?”, vraagt NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg.

“Over mijn zweetband”, antwoordt Memphis. “Na de wedstrijd van afgelopen donderdag tegen Canada liep ik door de mixed zone, toen heb ik er geen vraag over gekregen.”

“Zal ik je zeggen waarom ik dat nu wel doe?”, interrumpeert Stekelenburg. “Want als jij een zweetband om wil doen, dan is dat voor mij prima. Ik vond het eigenlijk helemaal geen thema. Het ging mij er meer om hoe de bondscoach er na de wedstrijd op de persconferentie op reageerde. Hij was er een beetje verrast en is er de volgende dag nog een gesprek met jou over aangegaan. Koeman wilde niet zeggen waar zo’n zweetband dan voor dient.”

“Who cares?”, vraagt Memphis met een brede glimlach, waarna Stekelenburg alsnog de reden wil weten waarom de Oranje-international een zweetband droeg tijdens de laatste twee vriendschappelijke wedstrijden.

“Het helpt wel met zweet, daarom heet het ook een zweetband. Daarnaast staat het me mooi. Mijn vriendin vindt het mooi bij me staan, geweldig. Het is een nieuwe look, who cares? Ik voel me er goed bij”, aldus Memphis.

De aanvaller lijkt ook op het EK met een zweetband te gaan spelen. “De volgende wedstrijd gaan we kijken welke kleur ik uit ga kiezen”, besluit hij lachend.

