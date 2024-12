Mbappé onthult: 'Ik wil naar Franse elftal, maar ik mocht niet. Ik mis het enorm'

Mbappé onthult: 'Ik wilde naar het Franse elftal, maar ik mocht niet komen'

Kylian Mbappé doorbreekt op de Franse televisie het stilzwijgen. De steraanvaller van Real Madrid sprak zondagavond bij Canal+ openlijk over de frictie die is ontstaan bij het Franse nationale elftal en over de aangifte van verkrachting die in oktober werd gedaan tegen Mbappé.

Mbappé heeft roerige maanden achter de rug. De aanvaller begon in juli aan zijn langverwachte avontuur bij Real Madrid, dat nog geen doorslaand succes te noemen is. In oktober werd hij verdachte in een verkrachtingszaak in Stockholm. Een vrouw beweert in de Zweedse hoofdstad seksueel te zijn misbruikt door Mbappé.

"Fake news", zette Mbappé kort na het uitlekken van het nieuws over de aangifte op X. Volgens Mbappé had hij seks met wederzijdse toestemming. Daarna reageerde hij niet meer op de berichten.

Op de Franse televisie gaat hij voor het eerst wel in op de kwestie. "Ik was verrast", zegt Mbappé in het programma Clique. "Ik ben altijd verrast. Er gebeuren dingen die je nooit had zien aankomen. Ik heb geen dagvaarding gehad. Ik heb hetzelfde nieuws gelezen als iedereen. De Zweedse regering heeft niets gezegd."

Mbappé houdt zijn onschuld vol. "Ik ben nergens bij betrokken. Ik ben er nog niet eens een middag geweest. Ik had vijf dagen vrij en besloot om even naar Zweden te gaan." De aangifte tegen Mbappé was wereldnieuws. "Ik heb er geen last van, want ik weet dat ik er niet bij betrokken ben. Er is veel lawaai, maar ik concentreer me gewoon op mijn werk. Ik zal wel zien hoe het afloopt."

Mbappé is al jaren de absolute ster van het Franse voetbal. Toch kwam hij afgelopen half jaar niet in actie voor les Bleus. De aanvaller wordt gevraagd naar de situatie. "De Franse nationale ploeg is altijd het hoogst haalbare geweest. Mijn liefde voor het Franse team is niet veranderd. Ja, ik mis het, want ik ben er al een hele tijd niet meer bij geweest."

De interlandperiode in september liet Mbappé aan zich voorbijgaan. "Dat heb ik gevraagd aan de bondscoach (Didier Deschamps, red.)", bevestigt Mbappé. "Ik was toen pas net aangekomen bij Real Madrid. Ik had na het EK een superkorte vakantie gehad."

Ook de interlandweek in oktober miste Mbappé. "Toen was ik geblesseerd." In november wilde Mbappé zich wél melden bij het Franse nationale elftal, maar werd hij niet opgeroepen. "De coach vertelde me dat het beter was om mij niet op te roepen. Hij is de baas."

Mbappé laat niet het achterste van zijn tong zien. "Ik wilde in november naar het Franse elftal, maar ik mag niet zeggen waarom ik niet was opgeroepen. Als de coach de reden wil geven, dan mag hij dat doen. Ik mag het niet zeggen."