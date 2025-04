Maurice Steijn zaait in interview twijfels over zijn toekomst

Maurice Steijn stapte in november 2024 in bij Sparta Rotterdam. De geboren Hagenaar nam het roer over van de ontslagen Jeroen Rijsdijk, verloste de Rotterdammers van degradatiezorgen en bracht ze naar de huidige achtste plek. Met zicht op Europees voetbal is de oefenmeester toch nog niet honderd procent overtuigd om volgend seizoen te blijven op Het Kasteel, zo meldde hij in een interview met ESPN.

Voorafgaand aan de wedstrijd Sparta - Heerenveen vroeg presentator Cristian Willaert hoe Steijn kijkt naar een langer verblijf in Rotterdam. Steijn was duidelijk over de vraag of Europees voetbal zijn beslissing kan beïnvloeden. “Nee, dat weet ik niet.”

“Het is niet alleen mijn ding, hè”, voegt Steijn toe. “Het is nou net alsof ik daar alleen maar een stem in heb. We hebben met de directie al twee keer gesproken en volgende week gaan we weer bij elkaar zitten.”

Steijn laat weten dat de onduidelijkheid over volgend jaar vooral vanuit hemzelf komt. “Ik wil gewoon nog niet snel een beslissing nemen. Ik wil gewoon eerst even kijken hoe de dingen zich ontwikkelen.”

“Het is op sommige vlakken nog wel een klein beetje onrustig”, oordeelt Steijn. “Op wat voor vlakken het onrustig is? Dat weten jullie. Er zijn een aantal dingen in de pers gekomen, die ik slechte verhalen vind. Het loopt ook niet goed met de scouting. Dat soort dingen.”

“Deze dingen waren er in mijn eerste periode bij Sparta totaal niet en dat leidde uiteindelijk ook tot een zesde plek. Ook wat er met de ploeg nog gaat gebeuren is voor mij een aspect. Hierdoor denk ik nog wat langer over de zaken na, maar dit staat voor mij echt los van winst of verlies.”

Het contract van Steijn loopt deze zomer af. Sinds zijn terugkomst bij Sparta in november heeft hij gemiddeld 1.17 punt per wedstrijd gepakt. Van de zeventien wedstrijden won hij er vijf, verloor hij er zeven en speelde hij er vijf gelijk.