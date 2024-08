Marokko maakt gehakt van Verenigde Staten en droomt van Olympische medaille

Marokko heeft zich op indrukwekkende wijze geplaatst voor de halve finale op de Olympische Spelen. De Leeuwen van de Atlas waren in het Parc des Princes in Parijs met liefst 4-0 te sterk voor de Verenigde Staten. Paris Saint-Germain-vedette Achraf Hakimi maakte in 'zijn' stadion een van de vier treffers.

Na een klein half uur spelen kreeg Marokko een strafschop, als gevolg van een overtreding van Nathan Harriel op Soufiane Rahimi. De spits ging zelf achter de bal staan en schoot hard raak in de linkeronderhoek: 1-0.

In de tweede helft liep Marokko uit op de Verenigde Staten. Villarreal-aanvaller Ilias Akhomach tikte binnen na een uitstekende rush aan de linkerkant van Abde Ezzalzouli: 2-0.

Hakimi was in de 70ste minuut verantwoordelijk voor de derde Marokkaanse treffer. De rechtsback won een duel op het middenveld, stoomde op richting het Amerikaanse doel en rondde met veel gevoel af in de korte hoek: 3-0.

In de slotfase zette El Mehdi Maouhoub de kers op de taart. De invaller stond tien minuten in het veld toen hij een door hands veroorzaakte strafschop binnenschoot: 4-0.

Marokko neemt het in de halve finale op tegen Japan of Spanje. Als dat duel verloren gaat, maken de Noord-Arikanen nog altijd kans op de bronzen medaille.

Bij de Verenigde Staten speelde het FC Utrecht-duo Paxten Aaronson en Taylor Booth het duel (deels) mee. Beide aanvallers keren terug naar de Domstad ter voorbereiding op het nieuwe Eredivisie-seizoen.