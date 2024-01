Marokko komt niet verder dan krap gelijkspel tegen uitstekend DR Congo

Marokko is er niet in geslaagd zijn tweede groepswedstrijd op de Afrika Cup te winnen. De ploeg van bondscoach Walid Regragui speelde in San-Pédro met 1-1 gelijk tegen DR Congo. Achraf Hakimi schoot al vroeg in de wedstrijd raak via een volley, na rust maakte Silas gelijk. Marokko heeft nu vier punten verzameld in Groep F, Congo volgt met twee. Later op de dag nemen Zambia en Tanzania, de andere landen in de groep, het nog tegen elkaar op.

Regragui voerde één wijziging door in zijn opstelling ten opzichte van de 3-0 zege op Tanzania. Sofiane Boufal mocht het vanaf de aftrap laten zien, waardoor Abde Ezzalzouli op de bank belandde. Hakim Ziyech stond rechtsbuiten, terwijl PSV'er Ismail Saibari op de bank zat. Bij Congo vielen er geen wijzigingen waar te nemen. Cédric Bakambu was de spits en werd in zijn rug gesteund door voormalig Vitesse-aanvaller Gaël Kakuta.

Marokko pakte het initiatief in de openingsfase en kwam via Youssef En-Nesyri al bijna na twee minuten op voorsprong. De spits van Sevilla zag zijn kopbal knap worden gekeerd door Lionel M'Pasi. Toch kreeg Marokko al snel waar het al hoopte. Een scherpe hoekschop van Ziyech kwam terecht bij de vogelvrije Hakimi, die technisch knap raakschoot met een volley: 1-0.

Congo liet echter zien over de nodige kwaliteit te beschikken en probeerde het via Theo Bongonda, wiens schot nog maar net gekraakt kon worden. De daaropvolgende hoekschop kwam via het hoofd van Kakuta terecht bij Chancel Mbemba, die zijn schot niet op doel kreeg. Marokko stichtte vooral gevaar over de rechterkant via Ziyech en Hakimi, al leverde dat niet direct grote kansen op.

Marokko dicteerde het tempo, dat laag lag. Congo kreeg daardoor regelmatig de kans om voor het doel van Yassine Bounou te komen en verdiende tien minuten voor tijd een strafschop na hands van Selim Amallah. Bakambu pakte zijn verantwoordelijkheid, maar deed zijn inzet op de buitenkant van de paal belanden. Nog voor rust kwam Congo opnieuw dichtbij, dit keer ontsnapte Romain Saïss aan een eigen doelpunt nadat hij de bal totaal verkeerd raakte.

Ook na rust liet Congo zien absoluut niet te hoeven verliezen. The Leopards bleven kansen creëren. Vlak nadat een omhaal van Bakambu mislukte kwam invaller Dylan Batubinsika dichterbij. De verdediger van AS Saint-Étienne schoot rakelings naast het doel van Bounou. De kwaliteit aan de rechterkant van Marokko leidde aan de andere kant een schietkans in voor Boufal, die zijn poging niet tussen de palen kreeg.

Marokko liet na om op jacht te gaan naar de 2-0 en dat kwam de Leeuwen van de Atlas duur te staan. Invaller Silas schoot ongedekt binnen op aangeven van een andere invaller, Meschack Elia: 1-1. Congo kwam vlak daarna zelfs bijna op 1-2, ware het niet dat Fiston Mayele de bal er van dichtbij op de een of andere manier niet in kreeg. De ploegen moesten uiteindelijk genoegen nemen met een punt.

