Marktwaarde Brian Brobbey daalt flink: zoveel is de spits van Ajax nu waard

De marktwaarde van Brian Brobbey is de afgelopen maanden met 5 miljoen euro gedaald. Dat blijkt uit een periodieke update van het Duitse Transfermarkt. Waar de 22-jarige spits afgelopen zomer nog werd getaxeerd op 35 miljoen euro, zou hij deze winter slechts 30 miljoen euro waard zijn.

Brobbey en Johan Bakayoko (PSV) delen de twijfelachtige eer van de grootste dalers in de Eredivisie. De Amsterdammer is samen met Jorrel Hato (eveneens 30 miljoen euro) nog wel de meest waardevolle Ajacied.

De marktwaarde van Hato is niet gedaald of gestegen gedurende de afgelopen periode. Youri Baas (van 3 naar 6 miljoen euro) is de grootste stijger in de selectie van trainer Francesco Farioli.

Devyne Rensch (van 10 naar 12 miljoen euro), Mika Godts (van 8 naar 10 miljoen euro) en Kian Fitz-Jim (van 3 naar 5 miljoen euro) zien hun marktwaarde met 2 miljoen euro stijgen.

Josip Sutalo (van 17 naar 18 miljoen euro) en Kenneth Taylor (van 15 naar 16 miljoen euro) kunnen rekenen op een kleine upgrade. Tot slot ziet Anton Gaaei (van 3 naar 3,5 miljoen euro) zijn marktwaarde met vijf ton stijgen.

Dalers

Waar Ajax de marktwaarde van zeven spelers ziet stijgen, staan daar maar liefst zestien dalers tegenover. Na Brobbey levert Diant Ramaj (van 10 naar 7 miljoen euro) de meeste miljoenen in. Chuba Akpom (van 10 naar 8 miljoen euro) en Ahmetcan Kaplan (van 8 naar 6 miljoen euro) leveren beiden 2 miljoen euro in.

Steven Berghuis (van 6 naar 5 miljoen euro), Sivert Mannsverk (van 6 naar 5 miljoen euro), Wout Weghorst (van 6 naar 5 miljoen euro), Gastón Ávila (van 5 naar 4 miljoen euro) en Kristian Hlynsson (van 5 naar 4 miljoen euro) behoren tot het vijftal dat 1 miljoen euro aan marktwaarde inlevert.

Jay Gorter, Daniele Rugani, Owen Wijndal, Benjamin Tahirovic, Jordan Henderson, Amourrichio van Axel-Dongen en Julian Rijkhoff vormen een groepje dat gezamenlijk zo’n 3 miljoen euro inlevert.