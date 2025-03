Mario Been weet vanaf welke datum Ajax echt het kampioenschap mag vieren

Ajax staat acht punten boven PSV en heeft met nog negen speelronden te gaan in de Eredivisie de beste papieren voor de landstitel. Mario Been ziet dat de koploper nog een aantal lastige wedstrijden voor de boeg heeft en waarschuwt derhalve voor al teveel optimisme in Amsterdam.

''Laten we het nog heel even afwachten'', trapt Been op de rem in de rubriek 'Bellen met...' van ESPN. ''Ajax krijgt nu achter elkaar AZ en PSV. De selectie van Ajax wordt ook steeds dunner. Nu zijn Pasveer en Brobbey weer uitgevallen.''

Bij achtervolger PSV haken spelers juist weer aan. ''PSV heeft natuurlijk Dest weer terug. Met hem op rechts en Mauro op links hebben ze weer voetbal op de flanken'', concludeert Been na de 2-1 overwinning op sc Heerenveen.

Been heeft 30 maart alvast rood omcirkeld in zijn agenda. ''Over drie weken is PSV-Ajax, daarna kunnen we zeggen of het nog spannend wordt of dat het beslist is'', aldus de analist van de betaalzender.

Been buigt zich tevens over de spannende strijd om plek drie in de Eredivisie. FC Utrecht staat derde, maar Feyenoord heeft nog een wedstrijd tegoed tegen FC Groningen. ''Je weet mijn achtergrond, haha. Maar Feyenoord wint zijn wedstrijdjes ook niet makkelijk. Het speelt denk ik ook een rol of AZ nog een ronde verder gaat in Europa.''

De Rotterdammers verloren met 0-2 van Inter in de achtste finale van de Champions League en lijken weinig kans te maken op de kwartfinale. ''Voor Feyenoord is dat normaal gesproken klaar. Maar als AZ doorgaat, hebben ze nog twee loodzware wedstrijden extra.''

FC Utrecht, zondag met 2-3 te sterk voor Willem II, maakt indruk op Been. ''Het heeft zondagmiddag laten zien dat het aanvallend goed staat. De buitenspelers zijn geblesseerd, dus spelen ze met twee spitsen en dat pakt heel goed uit. Iedereen, ik ook, had verwacht dat ze tegen deze tijd wel zou zijn weggezakt, maar ze staan nog steeds derde.''