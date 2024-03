Mario Been: ‘Uitstekende versterking voor Feyenoord, een Arne Slot-speler’

Mario Been hoopt dat Feyenoord snel rondkomt met Gijs Smal. De analist van ESPN ziet in de linksback van FC Twente de ideale opvolger van Quilindschy Hartman, mocht laatstgenoemde vleugelverdediger aankomende zomer vertrekken uit De Kuip.

Been deelt zaterdag in De Eretribune complimenten uit aan Feyenoord wat betreft de interesse in Smal. "Ik denk een uitstekende versterking voor Feyenoord. Je weet niet wat er gaat gebeuren met Hartman. Dat is een speler die zich in de markt zet. Hij is elke week één van de uitblinkers."

De voormalig speler en trainer van Feyenoord benadrukt daarnaast dat Marcos López, de stand-in van Hartman, niet echt indruk maakt in Rotterdam-Zuid. Misschien vertrekt ook López wel deze zomer, waardoor het volgens Been nog logischer is dat er wordt getrokken aan Smal. "Hij is heel interessant. Ook omdat hij transfervrij is."

Been is verder van mening dat Smal perfect past in de visie van trainer Arne Slot. "Ik vind hem een Arne Slot-speler. Het is een jongen met enorm veel dynamiek. Hij is altijd fit en weet wat er van hem verwacht wordt."

"Hij is aanvallend sterk. Dat is een handelsmerk van de backs bij Feyenoord. Al met al denk ik dat het een heel goede versterking is", hoopt Been dat er snel witte rook komt uit De Kuip.

Deze week meldde hetdat Smal na dit seizoen de transfervrije overstap naar Feyenoord gaat maken. In De Kuip zou hij een 'meerjarig contract' gaan tekenen.

Smal maakte vervolgens via zijn Instagram Story duidelijk totaal verrast te zijn over het nieuws. “Getekend? Done deal? Geruchten blijven geruchten”, zo schreef de 26-jarige linksback. Volgens Leon Ten Voorde van Tubantia is de transfer ondanks de verbazing bij Smal slechts een kwestie van tijd.

