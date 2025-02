Vink schrikt als hij PSV'er aan het werk ziet: 'Wat is er met hem aan de hand?'

Peter Bosz kiest tegen Willem II voor diverse wijzigingen in de basisopstelling. Dit doet de coach van PSV vooral vanwege het uitduel met Juventus van dinsdag in de tussenronde van de Champions League. Marciano Vink heeft zo zijn bedenkingen bij een verdediger van de Eindhovenaren.

Bosz spaart onder meer Ryan Flamingo en Mauro Júnior voor het bezoek van Willem II, terwijl Richard Ledezma niet geheel fit is. Hierdoor is er achterin plaats voor Rick Karsdorp, Adam Nagalo, Armando Obispo en de onlangs aangetrokken Tyrell Malacia.

'Een gewaagde opstelling', zo concludeert Jan Joost van Gangelen in De Eretribune. ''Karsdorp is allesbehalve zichzelf'', analyseert de presentator de rechtsback van PSV. Vink snapt helemaal waar Van Gangelen op doelt en velt vervolgens een hard oordeel over de vleugelverdediger.

''Ik weet niet wat er met hem aan de hand is'', kijkt Vink meestal met verbazing naar de prestaties van de voormalig Feyenoorder. ''Je hebt weleens dat je uit vorm bent of op zoek bent naar een bepaald gevoel.''

''Maar de manier waarop Karsdorp beweegt, laatst twee ballen onder zijn voet liet gaan en zich daarna verontschuldigde naar het publiek... Alles in mij zegt dat hij óf geblesseerd is en moeite heeft om het niveau aan te tikken dat hij ooit had. Óf dat hij door al die blessures nog maar zestig procent kan geven'', probeert Vink de vormdip van Karsdorp te verklaren.

Karsdorp maakte dit seizoen pas vier keer de 90 minuten vol in de Eredivisie. De laatste keer was in december, toen PSV verrassend met 1-0 onderuit ging bij sc Heerenveen. Verdeeld over alle competities staat de verdediger op 992 minuten.

Bosz kiest de laatste tijd vooral voor Ledezma op de rechtsbackpositie. De Amerikaanse verdediger kampte afgelopen week met hoofdpijnen en miste daardoor de 2-0 bekerzege van PSV op Feyenoord.