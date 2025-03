Marciano Vink ziet Ajax-speler spoedig vaste basisplaats veroveren in Nederlands elftal: ‘Wie is er geen fan van hem?’

Marciano Vink denkt dat Jorrel Hato voortaan kan rekenen op een vaste basisplaats bij het Nederlands elftal, zo laat hij weten bij ESPN. De linksbackpositie van Oranje komt ter sprake, waarbij wordt geconcludeerd dat zowel Ian Maatsen als Hato nog voor Jong Oranje uit kunnen komen op het aanstaande EK in mei.

Ronald Koeman koos in het heenduel met Spanje voor Hato als linksback. De talentvolle verdediger van Ajax hield zich voor het grootste deel van de wedstrijd knap staande tegenover Lamine Yamal.

Door een rode kaart was hij voor de return geschorst, waardoor Maatsen plots de kans kreeg. De vleugelverdediger van Aston Villa speelde een sterk debuut, die hij zelfs opluisterde met een prachtig doelpunt.

“Je hebt op die positie Van de Ven, Hato en Maatsen. Zal Maatsen het EK (met Jong Oranje) gaan spelen, denk je?”, vraagt presentator Jan Joost van Gangelen, die daarmee voorbij gaat aan Jurriën Timber, aan Vink. “Of Hato natuurlijk”, weegt de analist de opties af. “Hato is nog net wat jonger.” Toch denkt Vink dat Hato al een stapje verder is.

“Hato zat al meteen bij de selectie van Koeman”, doelt Vink op de latere oproep van Maatsen, die plots vanuit de selectie van Jong Oranje moest doorstromen na de rode kaart van Hato in de heenwedstrijd tegen Spanje. “Koeman is vrij conservatief en loyaal naar zijn spelers.”

Van Gangelen benoemt ook dat Koeman nogal ‘fan’ is van Hato. “Ja, maar wie niet? We zijn allemaal fan van Hato”, reageert Vink. “En hij (Koeman, red.) vond toch ook dat Hato het super goed deed tegen Spanje, op die rode kaart en die fout na.”

“Het is gewoon een heel goede speler. Het is ook niet voor niets dat hij in de belangstelling staat van half Europa.” Hato zou interesse genieten van onder meer topclubs als Liverpool, Real Madrid, Arsenal en Chelsea.