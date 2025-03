Marciano Vink snapt werkelijk niets van 'stomme' blunder scheidsrechter Dennis Higler bij Ajax tegen AZ

Marciano Vink snapt niets van het besluit van scheidsrechter Dennis Higler om een tweede gele kaart - en dus rode - aan AZ-verdediger Alexandre Penetra te geven. De arbiter ging in de fout, maar hij kon zijn besluit niet terugdraaien. Vink uit zijn onbegrip voor de camera van ESPN.

Ajax wist zondag een spectaculair jubileumduel met AZ niet in winst om te zetten. De Amsterdammers kwamen in de spectaculaire Noord-Hollandse derby tot tweemaal toe terug van een achterstand, maar een overwinning zat er niet in: 2-2.

Een kwartier voor tijd ging Anton Gaaei met een directe rode kaart naar de kant, maar Ajax bleef niet lang met een man minder staan. Een minuut later mocht namelijk ook Penetra gaan douchen.

De verdediger van AZ leek een overtreding te maken op Brobbey, waarna arbiter Dennis Higler een tweede gele en dus rode kaart gaf. Uit de herhaling op de beelden van ESPN blijkt dat de tackle van Penetra wel degelijk op de bal was.

Higler kon het besluit echter niet meer terugdraaien, omdat hij een gele kaart gaf en geen rode. Op de beelden is te horen dat hij dezelfde uitleg geeft aan de bank van AZ. “Ik kan deze kaart niet terugdraaien”, liet de arbiter weten.

Vink bekritiseert de scheidsrechter volop vanwege het besluit. “Als Higler niet honderd procent zeker is, waarom geeft hij dan zo snel een tweede gele kaart?”, vraagt de analist.

“Hij trekt die kaart snel, maar hij moet vervolgens toegeven dat hij de kaart niet kan terugdraaien. Dat is gewoon super stom. Higler had de wedstrijd niet onder controle”, aldus Vink.