Marcel van de Ven doet heerlijke anekdote over zoon Micky uit de doeken

Zondag, 5 november 2023 om 08:36 • Mart Oude Nijeweeme

Marcel van de Ven heeft in The Friday Move een mooie anekdote verteld over zijn zoon Micky. De centrale verdediger, die afgelopen zomer een toptransfer maakte naar Tottenham Hotspur, leek vier jaar geleden bij Volendam op een dood spoor te zitten. Van opgeven wilde hij echter niets weten.

Marcel van de Ven, voormalig undercoveragent en opsporingsdeskundige, nam zijn zoon vier jaar geleden mee naar Boxing Day. "We gingen naar Liverpool - Arsenal. Micky speelde toen in de jeugd bij Volendam. Hij had nog geen contract en kreeg van zijn toenmalige trainer te horen dat hij niet sterk en snel genoeg was. Hij vroeg wat Micky kwam doen. Toen gingen we dus naar Liverpool en besloot ik mijn vaderrol op te pakken."

Van de Ven senior was benieuwd hoe zijn zoon er zelf in stond na dat teleurstellende bericht. "Ik wilde hem gerust ieder weekend een tientje geven, maar op een gegeven moment moet hij ook zelf iets verdienen. Hij zei: 'Papa, ik ga echt niet in de supermarkt zitten. Bliep bliep, wilt u een bonnetje? Dat ga ik gewoon niet doen. Geef me nog een half jaar en dan beloof ik dat het goed komt.'"

Exact een half jaar later kreeg Van de Ven zijn eerste contract bij Volendam, nadat Wim Jonk zijn intrede had gedaan. "Aan Wim Jonk heeft hij heel veel te danken. Nu speelt hij dus bij Tottenham. Hij zei: 'Pap, het is toch niet de bedoeling dat ik nu mijn hele leven voor jou ga zorgen?' Haha, dat is wat er nu gebeurt."

Wilfred Genee haalt nog maar eens aan dat Van de Ven deze zomer voor vijftig miljoen euro is verkast naar Tottenham. "Moet je nagaan. Vier jaar geleden nog geen contract en nu een miljoenensalaris", aldus de presentator. Albert Verlinde, ook aanwezig in de show, schrikt daarvan. "Ik dacht: die krijgt 80.000 euro per jaar of zo. Dat vond ik al heel knap."

Van de Ven lijkt zich moeiteloos te hebben aangepast aan zijn nieuwe omgeving en is wekelijks verzekerd van een basisplaats bij Tottenham. In de Premier League startte hij alle tien de wedstrijden in de basis. Eén keer werd hij voortijdig naar de kant gehaald. Maandagavond nemen de Spurs het in eigen huis op tegen Chelsea.