Marc Overmars viste achter het net bij poging Nederlands talent binnen te halen

Het Nieuwsblad heeft een reconstructie gemaakt van de transfer van Cedric Hatenboer naar Anderlecht. Volgens de Belgische krant zorgde een bezoek aan Van der Valk ervoor dat Marc Overmars achter het net viste.

Hatenboer kent dit seizoen zijn grote doorbraak bij Excelsior. "In de laatste week van januari legt Anderlecht een eerste bod neer van 1,5 miljoen euro. De speler is gecharmeerd", zo schrijft de krant.

Een paar dagen na de bekerwedstrijd tegen PSV, waarin Hatenboer uitblinkt, wint Excelsior van ADO. Een dag later reist de middenvelder af naar een Van der Valk in Antwerpen om te onderhandelen met Anderlecht.

Overmars probeert de deal te kapen, zo schetst het Belgische medium. “Alleen belt Marc Overmars nog terwijl hij onderweg is naar België. De sportief directeur van Antwerp kreeg lucht van Hatenboers potentiële transfer en heeft hem ook op zijn lijstje staan.”

“Eigenlijk screenden zowat alle topclubs hem, zelfs Genk zonder meer. Overmars kan helaas geen slag meer slaan. The Great Old zit dan al in verkoopmodus, terwijl Anderlecht de onderhandelingen met Excelsior aan het intensifiëren is”, wordt er geschreven.

De middenvelder kiest voor het project van de Brusselse ploeg en gaat voor 2,5 miljoen inclusief bonussen en een doorverkooppercentage van 15 procent de overstap komende zomer maken naar Anderlecht.

Hatenboer was naast Antwerp en Anderlecht naar verluidt ook in beeld bij Ajax, Feyenoord, PSV, FC Twente, Go Ahead Eagles, NEC Nijmegen, Bologna en Olympique Marseille.