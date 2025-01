Manfred Ugalde staat jaar na vertrek bij FC Twente mogelijk voor absolute droomtransfer

Manfred Ugalde maakt deze winter mogelijk een droomtransfer. Russische bronnen melden aan De Telegraaf dat de spits belangstelling geniet van Paris Saint-Germain, dat hem deze maand of in de zomer over zou willen nemen.

Ugalde maakte ongeveer een jaar geleden de overstap van FC Twente naar Spartak, dat minimaal dertien miljoen euro overmaakte naar Enschede. De Tukkers bedongen destijds geen doorverkooppercentage in de onderhandelingen en zouden bij een transfer van Ugalde genoegen moeten nemen met een geringe opleidingsvergoeding.

Ugalde voelt zich meer dan thuis in de Premier Liga. Dit seizoen maakte de Costa Ricaan al vijftien goals in slechts achttien competitiewedstrijden, waarmee hij de topscorer van Rusland is.

Ugalde ligt nog tot medio 2028 vast in de Otkritie Bank Arena. Transfermarkt schat de waarde van Ugalde in op vijftien miljoen euro, al lijkt dat op voorhand een te laag bedrag om hem weg te plukken uit Moskou.

Zeker de laatste tijd is Ugalde geweldig op dreef voor de Krasno-Belye. Zo maakte hij één treffer tegen Pari NN (3-0), twee tegen FK Krasnodar (0-3) en liefst vier in de met 5-2 gewonnen derby tegen Lokomotiv Moskou.

Na de wedstrijd tegen Pari NN van dinsdag is de winterstop van start gegaan in de Premier Liga. Spartak speelt zijn eerste officiële wedstrijd pas weer op 2 maart, wanneer het de competitie hervat tegen Orenburg.

Mogelijk wordt Ugalde in Parijs gezien als de opvolger van Randal Kolo Muani. De Fransman mag naar verluidt vertrekken en heeft interesse gewekt van onder meer Juventus, Tottenham Hotspur en Manchester United.

Lommel SK verhuurde Ugalde in de zomer van 2021 voor twee jaar aan Twente, dat overtuigd was en vier miljoen overmaakte naar de Belgen om hem definitief over te nemen. Een half jaar later maakten de Enschedeërs een enorme winst op de achttienvoudig international.