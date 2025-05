Manchester United komt met duidelijkheid over blessure Matthijs de Ligt

Manchester United kan voor de return tegen Athletic Club niet beschikken over Matthijs de Ligt. De Nederlander werd in het 4-3 verloren duel met Brentford na 35 minuten naar de kant gehaald, vanwege een blessure. Woensdagmorgen stond hij dan ook niet op het trainingsveld en trainer Ruben Amorim gaf hierna uitsluitsel over de ernst van de blessure.

Woensdagmorgen waren er drie spelers die ontbraken. Jonny Evans, Christian Eriksen en De Ligt trainden niet mee. Ondanks de afwezigheid van de Deen zou hij wel kunnen spelen donderdagavond.

Noussair Mazraoui, Casemiro en Bruno Fernandes waren wel weer aanwezig op Carrington. De twee laatstgenoemden waren in de heenwedstrijd nog verantwoordelijk voor alle drie de goals. Tegen Brentford kregen de drie spelers allemaal rust.

Ayden Heaven, Diogo Dalot, Toby Collyer, Lisandro Martínez en Joshua Zirkzee deden een aparte training van de groep. Zij zijn allemaal geblesseerd en waren al uitgesloten voor deelname aan de wedstrijd van donderdag.

Amorim gaf op de persconferentie duidelijkheid over de ernst van de blessure van De Ligt. “Het is geen groot probleem voor hem. Hij kan nog niet tegen Athletic Club spelen en ook de wedstrijd daarna tegen West Ham United thuis komt nog te snel, maar daarna gaan we het dag voor dag bekijken.”

Bij tegenstander Athletic Club zijn er ook problemen. De gebroeders Williams zijn allebei afwezig door verschillende blessures. Iñaki Williams heeft last van een hamstringblessure terwijl Nico een voetblessure heeft.

De return van de halve finale van de Europa League begint donderdagavond om 21:00 uur. De winnaar van het tweeluik speelt op 21 mei de finale in San Mámes in Bilbao. De tegenstander wordt Tottenham Hotspur of Bodø/Glimt.