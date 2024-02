Manchester United gaat mede door treffer Calvin Bassey onderuit tegen Fulham

Manchester United is zaterdagmiddag achterop geraakt in de strijd om een Champions League-ticket. De ploeg van manager Erik ten Hag verloor mede door een treffer van ex-Ajacied Calvin Bassey met 1-2 van Fulham, dat in grote delen van de wedstrijd de betere ploeg was. Alex Iwobi werd in minuut 97 de matchwinner met een rake knal in de korte hoek. Manchester United staat nu acht punten achter nummer vier Aston Villa, dat zelf wél won van Nottingham Forest (4-2). Fulham staat twaalfde.

Ten Hag gunde de pas negentienjarige aanvaller Omari Forson zijn basisdebuut voor Manchester United. De Engelsman kreeg de voorkeur boven onder meer Antony. Bij afwezigheid van Rasmus Højlund werd de spitspositie bekleed door Marcus Rashford, die naast Forson werd ondersteund door Bruno Fernandes en Alejandro Garnacho. Bij Fulham stond Bassey centraal achterin, terwijl Rodrigo Muniz de enige spits was.

De openingsfase was overduidelijk voor Fulham, dat in de eerste twintig minuten drie prima kansen bij elkaar voetbalde. Allereerst bezorgde Timothy Castagne de bal bij Muniz, die Iwobi bediende met een kopbal. De Nigeriaan zag zijn volley net naast gaan en kreeg daarna nog een keer de mogelijkheid om de score te openen, maar schoot in vogelvrije positie naast. Tussendoor voorkwam André Onana dat Muniz op het scorebord verscheen.

United werd in de fase daarna zelf ook gevaarlijk. Na een misser van Bassey leek Garnacho de bal in de verre hoek te krullen, ware het niet dat Antonee Robinson vlak voor de doellijn wegkopte. Daarmee was het gevaar nog niet volledig geweken. De rebound kwam terecht bij Harry Maguire, wiens schot over het doel van Bernd Leno vloog. De Fulham-goalie zag teamgenoot Muniz opnieuw gelegenheid krijgen om te koppen. Dit keer vloog zijn inzet naast.

Diogo Dalot kreeg wat ruimte aan de rechterkant en besloot uit te halen. Dat deed hij zeer fraai, maar de Portugees had de pech dat zijn uitdraaiende schot op de paal belandde. In de zeer kansrijke wedstrijd kwam ook Muniz weer zeer dicht bij de openingstreffer. De Braziliaan draaide knap weg bij Victor Lindelöf en schoot keihard tegen de buitenkant van de paal. Ook aan de andere kant werd de paal geraakt. Muniz draaide knap weg bij Lindelöf, maar had pech in de afwerking. Leno had aan de overkant een soortgelijke redding in huis op een gekruld schot van Garnacho.

Na rust werden de kansen schaarser. Fulham bleef de bovenliggende partij en kwam enkele malen gevaarlijk voor het doel van Onana, die echter niet serieus hoefde in te grijpen. Ten Hag, die Christian Eriksen bracht voor Forson, zag zijn ploeg buiten een gevaarlijk moment met Rashford ook niets creëren. Fulham maakte meer aanspraak op de voorsprong en halverwege de tweede helft was het zover. Pereira slingerde de bal tot bij Bassey, die twee keer mocht aanleggen voor een schot en bij zijn laatste poging succesvol was: 0-1.

???????????? ???????????? ?? De oud-Ajacied schiet hard raak voor Fulham en zet zijn ploeg op voorsprong op Old Trafford ???? ??????? ??????? ? ?? https://t.co/YIQhIKQO2F#ViaplayVoetbal #PremierLeague #MUNFUL pic.twitter.com/GgyfTob5Pb — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) February 24, 2024

Ook na die treffer bleef Fulham de dreigendere ploeg. Balverlies van Eriksen leidde een prima counterkans in voor Harry Wilson. De Welshman draaide naar zijn linkerbeen en schoot centimeters naast het doel van Onana. De Kameroener zag Maguire vlak daarna de grootste kans van United in de tweede helft krijgen. De centrumverdediger torende boven alles en iedereen uit en zag zijn kopbal maar net over vliegen.

Vlak voor tijd was het alsnog raak voor Maguire, die van dichtbij binnentikte. Bassey hief het buitenspel bij de gelijkmaker op: 1-1. Manchester United kwam in blessuretijd meermaals dichtbij, maar het was Fulham dat in minuut 97 genadeloos toesloeg. Iwobi kreeg tijd en ruimte en schoot in de korte hoek fraai raak: 1-2.

