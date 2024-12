Manchester United-aanvaller Rasmus Højlund steekt online de draak met Manchester City-speler: 'De Oscar gaat naar...'

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Manchester United-aanvaller Rasmus Højlund, die op Instagram een trap na geeft aan één speler van Manchester City.

Lang leek er geen vuiltje aan de lucht voor the Citizens in de stadsderby. Josko Gvardiol kopte de worstelende ploeg van Pep Guardiola in de eerste helft op voorsprong en United zette daar maar weinig tegenover.

Dat duurde tot de slotminuten van het tweede bedrijf. Aan de hand van Amad Diallo, die een strafschop versierde en de beslissende treffer voor zijn rekening namen, draaiden the Red Devils het helemaal om en zegevierden zij in de Manchester Derby: 1-2.

Vlak na de openingstreffer van City sloeg de vlam in de pan. Een opstootje volgde na een schermutseling tussen Højlund en Kyle Walker, waarbij de Engelsman gauw naar de grond ging nadat hij het hoofd van de tegenstander tegen zich aan kreeg, alvorens beide spelers er met een gele kaart vanaf kwamen.

De Deense spits was het moment nog niet vergeten en kon het niet laten om zijn tegenstander nog een plaagstoot uit te delen na afloop van de zege. Højlund besloot zich te melden op Instagram, waar hij onder meer een foto van het moment met Walker plaatste.

"Manchester is red, violets are blue", heeft de Red Devil een eigen versie van het welbekende versje in het bijschrift. "Wat een geweldige prestatie, maar de Oscar gaat naar...", schrijft hij de acteerprijs toe aan Walker.