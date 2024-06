‘Manchester City ontketent oorlog met juridische strijd tegen Premier League’

Manchester City 'verklaart de oorlog' aan de Premier League. Dit weet The Times dinsdag te melden. De landskampioen is de financiële regels van de Engelse competitie meer dan zat en zet volgens de Engelse krant 'ongekende juridische stappen'. De door the Citizens geplande hoorzitting begint maandag 10 juni.

De hoorzitting zal naar verwachting meer dan een maand in beslag nemen. In het ergste geval heeft de hele kwestie verstrekkende gevolgen voor Man City. Er kunnen namelijk enorme boetes worden uitgedeeld aan de eigenaren en het is zelfs mogelijk dat het elftal van manager Pep Guardiola degradeert uit de Premier League.

Er lopen al enige tijd 115 aanklachten tegen Man City vanwege vermeende overtredingen van de financiële regels in de Premier League. De aanklachten hebben te maken met sponsordeals die tussen 2009 en 2023 zijn gefinancierd door bedrijven die connecties hebben in Abu Dhabi. Man City ontkent al enige tijd dat hiermee de regels zijn overtreden.

De grootmacht uit Manchester slaat nu terug en wil sowieso dat de zogeheten APT-wet op zeer korte termijn wordt geschrapt. Deze wet voorkomt dat vermogende eigenaren oneindig veel geld in een club kunnen stoppen.

De APT-wet werd van kracht toen Newcastle United in december 2021 in handen kwam van eigenaren uit Saudi-Arabië. Hierdoor kunnen clubs in Engeland geen commerciële deals sluiten met bedrijven die nauwe banden onderhouden met de desbetreffende eigenaren uit het buitenland.

De houding van Man City wekt volgens The Times ergernis bij de overige clubs in de Premier League. Zij vrezen dat als de kampioen succesvol beroep aantekent, er niet langer objectief zal worden gekeken naar lucratieve sponsordeals. Hierdoor zou Man City nog meer geld kunnen innen, en daarmee nog grotere bedragen kunnen uitgeven aan spelers.

Man City wil echter niet solistisch opereren en nodigt de overige negentien clubs uit de Premier League uit om deel te nemen aan de hoorzitting. Volgens The Times hebben tussen de tien en twaalf clubs reeds aangegeven mee te willen werken aan de actie.

De Engelse krant benadrukt wel dat hierdoor een 'burgeroorlog' is ontstaan tussen de diverse clubs in de Premier League. Het is overigens onbekend welke clubs zich hebben aangesloten bij Man City.

