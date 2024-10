Maguire redt Erik ten Hag in blessuretijd in duel met fouten van De Ligt en Mazraoui: 3-3

Manchester United heeft ternauwernood een punt gepakt in de Europa League. Op bezoek bij FC Porto gaf de ploeg van manager Erik ten Hag een 0-2 voorsprong mede door matige optredens van Noussair Mazraoui en Matthijs de Ligt volledig uit handen en leek een nederlaag onafwendbaar, maar in de blessuretijd maakte Harry Maguire nog de gelijkmaker 3-3.

Ten Hag had basisplekken ingeruimd voor onder meer Mazraoui en De Ligt. Laatstgenoemde vormde het centrale duo met Lisandro Martínez. In de spitspositie kreeg Rasmus Højlund de voorkeur boven Joshua Zirkzee.

Manchester United schoot uit de startblokken in Estádio do Dragão, want na twintig speelminuten gaf het scorebord al een 0-2 tussenstand aan. De eerste treffer kwam op naam van Marcus Rashford. Na een slalom door de defensie schoot hij, mede door zwak optreden van doelman Diogo Costa, raak in de linkerbenedenhoek: 0-1.

Nog geen kwartier na de openingstreffer sloeg ook Højlund toe. Ditmaal fungeerde Rashford als aangever en wederom liet Diogo Costa zich niet van zijn beste kant zien. In dezelfde korte hoek werd de keeper geklopt: 0-2. Het was direct een van de laatste hoogtepunten van the Red Devils.

Vanaf de 27ste speelminuut zette FC Porto zijn comeback in. Na een voorzet vanaf rechts kopte Mazraoui richting eigen goal, maar Manchester United-doelman Onana kon ternauwernood redding brengen. Uit de rebound scoorde Pepê alsnog: 1-2.

De 2-2 volgde ruim zeven minuten later. João Mário had een perfecte voorzet in huis op Samu Omorodion, die De Ligt klopte in de lucht en de gelijkmaker aantekende. In de tweede helft kwam FC Porto zelfs op voorsprong.

Ditmaal kreeg Pepê alle ruimte om een voorzet af te leveren bij Samu, die opnieuw de snel was voor De Ligt en van dichtbij hard raak schoot: 3-2. Even later ging de Nederlandse verdediger opnieuw de fout in, maar Samu verzuimde zijn hattrick te completeren. Tot overmaat van ramp kreeg Bruno Fernandes tien minuten voor tijd zijn tweede gele kaart: Manchester United eindigde het duel met tien man.

Diep in blessuretijd kroop Manchester United toch nog door het oog van de naald. Invaller Maguire scoorde op aangeven van Christian Eriksen: 3-3.