Maaskant kritisch: ‘Logisch dat hij na het WK met Oranje geen transfer maakte’

Robert Maaskant vindt het logisch dat Andries Noppert na afloop van het WK 2022 in Qatar geen transfer heeft gemaakt. Dat vertelt hij in gesprek met ESPN. De doelman van sc Heerenveen speelde zondagmiddag een ongelukkige hoofdrol bij de 2-2 van AZ, en dat was niet zijn eerste fout van dit Eredivisie-seizoen.

Noppert kwam zondag in de slotfase tijdens Heerenveen - AZ uit om een aanval van de bezoekers in de kiem te smoren, maar schoot tegen ploeggenoot Pawel Bochniewicz aan, waarna de bal in het Friese doel zeilde.

De sluitpost ging dit seizoen al vaker in de fout, zoals laatst tegen PEC Zwolle (2-2), toen de bal op een polletje terechtkwam en de Zwollenaren wisten te scoren.

"Hij maakt een hele matige indruk dit seizoen", ziet ESPN-analist Maaskant. "Maar laat ik eerst even teruggaan. Noppert is na zijn goede WK niet getransfereerd. Dat is niet voor niks geweest."

"Er zijn clubs die dwars door zijn prestatie op het WK heen hebben gekeken. Het was natuurlijk jarenlang niet veel. Die clubs hebben gezien dat hij niet zo slecht is als hij nu keept, maar ook niet zo goed als op het WK. Hij is gewoon van het niveau Heerenveen, waar overigens niks mis mee is."

Reactie Noppert

"Het overkomt je weer en hoe is het mogelijk?", reageerde Noppert zelf na afloop van de wedstrijd al bij ESPN. "Weet je, de gifbeker is nog niet leeg. Laten we het daar op houden. Je probeert het allemaal zo goed mogelijk te doen, voor jezelf, de club en het elftal. Dat zoiets dan gebeurt, waardoor je gelijkspeelt, dan slaap ik daar slecht van. Het is een aardig tikkie."

Noppert legde vervolgens uit wat er misging bij de late 2-2 van AZ. "Er is een lange bal, die redelijk de zestien binnenkomt", gaf de doelman commentaar bij de beelden. "Ik ben bang dat als ik ga glijden, dat ik erbuiten kom. Ik wil de bal vol raken en volgens mij raak ik hem ook vol. En in dit geval is het geen polletje, maar vliegt hij tegen iemand anders aan. Weet je, het is onbegrijpelijk. Maar dit overkomt me en ook dit hoort erbij."

