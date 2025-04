Luuk de Jong openhartig over toekomst bij PSV: 'Als Ricardo Pepi meer gaat spelen, dan...'

Luuk de Jong weet nog niet of hij volgend seizoen bij PSV speelt, dat heeft de aanvoerder van PSV onthuld in een interview met Voetbal International. Ook gaat de spits in op een eventuele terugkeer naar De Graafschap.

“Als ik in Nederland blijf, dan blijf ik bij PSV”, stelt De Jong in het interview. Eerder ontkrachtte hij al de geruchten die Arno Vermeulen de wereld in slingerde. De chef voetbal van de NOS stelde dat FC Utrecht wel oren had naar De Jong.

“Ik heb nog niet aangegeven of ik ga verlengen of niet. Ik ben er ook echt nog niet over uit, maar het hoort bij ons vak, dat mensen gaat speculeren. Ik maak pas een beslissing na dit seizoen.”

Naast De Jong zijn er nog veel meer spelers bij PSV die beschikken over een aflopend contract, waaronder Ivan Perisic en Walter Benítez. Toch maakt de aanvalsleider zich geen zorgen. “De club is in goed gesprek met die jongens en weet wel wat het wil.”

“Ik maak me daar geen zorgen over als ik hier volgend seizoen nog zou zijn. Maar de samenstelling van de selectie heeft wel invloed op de keuze die ik ga maken. Ik neem alles mee in mijn overweging. Trainers, spelers…”

Over concurrent Ricardo Pepi is De Jong realistisch. “Als de staf aangeeft hem meer te laten spelen komend seizoen, dan moet ik ook realistisch zijn op mijn leeftijd. Maar ik zie mezelf wel als eerste spits. Ik wil geen pinchhitter zijn. Als het moet in belang van het team dan kan het, maar ik zie mezelf wel als eerste spits.”

Stoppen gaat De Jong zeker niet en ook een terugkeer bij De Graafschap sluit hij uit. “Ik wil er niet veel over kwijt. Als er iets spectaculairs komt ga ik erover nadenken. Komend seizoen keer ik zeker nog niet terug bij De Graafschap. Ik ben nog fit en wil meedoen om de prijzen.”