Luton Town schopt fans met gloednieuw modern logo tegen het zere been

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Luton Town, dat zich volgend seizoen in een nieuw jasje hult.

De ploeg die vorig seizoen degradeerde uit de Premier League heeft namelijk een nieuw logo. Het nieuwe logo is een moderne uitvoering geworden. Het Luton-oranje is in het logo verwerkt en de letters 'LT' (Luton Town) vormen het middelpunt van het logo.

Fans van de Engelse club zijn niet bepaald blij met het nieuwe logo. "Wat is dit?", twitter een gebruiker. "Een modern logo maken betekent niet dat je het karakter van de club moet opofferen", vindt een ander.

De oranje bal in het logo lijkt volgens sommige kritische fans ook totaal niet op een voetbal, maar eerder op een volleybal. Het nieuwe embleem heeft volgens hen wat weg van een basketbalteamlogo. Het andere logo is '100 keer beter', tweet een volgende X-gebruiker.

"Het heeft niet eens een pet op het logo", wijst een fan naar de bijnaam van Luton Town, the Hatters. Het nieuwel logo is overigens geïnspireerd op een eerdere uitvoering van het clubwapen, in de jaren 70 van de vorige eeuw.