Luis Suárez heeft een heldendaad verricht in Uruguay, zo is zondag duidelijk geworden. De aanvaller van Inter Miami, die voor een vakantie was teruggekeerd in zijn thuisland, assisteerde de politie dit weekeinde toen bleek dat een 49-jarige man zelfmoord wilde plegen.

Suárez en zijn vrouw Sofía Balbi schoten enkele politieagenten te hulp in Ciudad de la Costa toen de verwarde man in een kale boom was geklommen. Op beelden van VIVO TV is te zien dat een man in een wit shirt, vermoedelijk Suárez, een behoorlijke tijd inpraat op de persoon.

Het incident nam in totaal maar liefst twintig uur in beslag. Uit het politierapport komt naar voren dat de betreffende persoon zelfmoord zou plegen als zijn 53-jarige partner niet zou komen opdagen. De politie arriveerde was snel ter plaatse en merkte direct op dat de man onbewapend was. Wél had hij een touw om zijn nek gebonden.

De 49-jarige Uruguayaan heeft een verleden met huiselijk geweld, waardoor de politie extra alert was. De operatie werd bemoeilijkt omdat de boom zich in de duinen bevindt en de toegesnelde agenten niet makkelijk het gebied konden betreden. Het weerhield de nodige omstanders er niet van om te komen kijken wat er precies gaande was.

Het voorval trok ook de aandacht van Suárez en zijn vrouw, die een wandeling maakten over de boulevard nabij het strand. In het bijzijn van enkele specialisten op het gebied van sociale psychologie maande de voormalig aanvaller van onder meer Ajax, Liverpool en FC Barcelona de man in de boom tot kalmte.

De woorden van Suárez hadden effect, want de verwarde man die met zelfmoord dreigde kwam uiteindelijk naar beneden. Daarna werd hij meegenomen door een gespecialiseerde eenheid voor huiselijk geweld van het ministerie van Binnenlandse Zaken van Uruguay.

De specialisten op het gebied van sociale psychologie waren na het incident lovend over de bemiddelingsactie van Suárez. ''Hij sprak rustig met de man en toonde empathie, waardoor het incident gelukkig ten einde kwam. We moeten niet vergeten dat deze man al sinds gisteren dreigde met zelfmoord. Luis heeft zijn menselijke kant laten zien, waardoor dit allemaal goed is afgelopen.''

Denk jij aan zelfmoord? 113 Zelfmoordpreventie is er voor je. Je kunt gratis en geheel anoniem bellen via 0800-0113.