Liverpool kan Arne Slot herenigen met speler die 45 miljoen euro moet kosten

Newcastle United gaat deze zomer naar alle waarschijnlijkheid afstand doen van Yankuba Minteh, zo meldt The Telegraph. De Engelsen verhuurden Minteh afgelopen seizoen aan Feyenoord, maar willen hem nu verkopen om aan de Financial Fair Play-regels van de Premier League te kunnen voldoen. The Magpies denken een slordige 45 miljoen euro te kunnen vangen voor Minteh.

Newcastle zou het liefst langer doorgaan met Minteh, maar moeten ook denken aan het financiële plaatje. Clubs in de Premier League mogen namelijk over drie seizoenen maximaal 105 miljoen pond verlies maken. Daarom zal de club deze zomer een aantal spelers gedwongen moeten verkopen.

Minteh zal een van die spelers zijn. De 19-jarige Gambiaan heeft in Rotterdam een uitstekende indruk achtergelaten met 11 goals en 6 assists in 37 officiële wedstrijden voor Feyenoord. Daarom zet Newcastle in op een transfersom van zo’n 45 miljoen euro.

Door die vraagprijs is een terugkeer naar De Kuip sowieso uitgesloten voor Minteh, daar Feyenoord dat bedrag niet zal kunnen ophoesten. Een nieuwe huurdeal lijkt ook uitgesloten, nu Newcastle wil verdienen aan de vleugelaanvaller.

Volgens The Telegraph zijn er clubs uit Duitsland, Italië en Engeland die bereid zijn te onderhandelen met Newcastle, maar denken zij aan een bedrag dat veel lager ligt dan de club momenteel in gedachten heeft.

Zo zou Liverpool interesse hebben in Minteh. Arne Slot werkte afgelopen seizoen succesvol met hem samen en zou een hereniging wel zien zitten. Slot denkt dat Minteh het in zich heeft om ‘een van de beste dribbelaars van Europa te worden’.

Newcastle United maakte vorige zomer 7 miljoen euro over aan Odense Boldklub voor de pijlsnelle buitenspeler. Transfermarkt taxeert de viervoudig international van Gambia inmiddels op 16 miljoen euro.

