Live meepraten in de TOTO KNVB Beker: SC Cambuur - NEC

SC Cambuur en NEC staan dinsdagavond tegenover elkaar in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. De Friezen kunnen voor de eerste keer in de historie de finale bereiken van het bekertoernooi, iets dat NEC al vier keer eerder lukte. De ontmoeting in Leeuwarden begint om 20:00 uur en in dit artikel kun je daarover meepraten.

Opstelling SC Cambuur: Van Osch; Ottesen, Bergsma, Tol, Poll; Breij, Van Mullem, De Jong; Balk, Uldrikis, Smit.

Opstelling NEC: Cillessen; Van Rooij, Sandler, Nuytinck, Verdonk; Hoedemakers, Sano, Chery; González, Ogawa, Hansen.

Welke club bereikt de finale van de TOTO KNVB Beker? SC Cambuur 35% NEC 65% Totaal aantal stemmen: 149