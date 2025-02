Leonne Stentler legt Ajax en PSV naast elkaar en voorspelt wie kampioen wordt

Wordt Ajax of PSV kampioen dit seizoen? Het is een vraag die in de laatste fase van deze jaargang steeds vaker zal worden gesteld. Leonne Stentler buigt zich in NOS Studio Sport Eredivisie over de spannende titelstrijd die gaande is in de Eredivisie.

''Op basis van de selectie zou je altijd zeggen PSV. Maar ja, ik begin me toch wel zorgen te maken om PSV, dus zeg ik Ajax'', voorspelt Stentler dat de kampioensschaal aan het einde van dit seizoen wordt uitgereikt in Amsterdam.

''En dat heeft meer te maken met de collectiviteit die ik wél bij Ajax zie en momenteel niet bij PSV'', aldus Stentler die direct enkele voorbeelden geeft uit PSV - Willem II. De analist zag in die wedstrijd, die in 1-1 eindigde, de nodige dingen fout gaan bij de Eindhovenaren.

''Noa Lang die maar een beetje plichtmatig op zijn tegenstander afloopt en hem gewoon een voorzet laat geven. Gedrag dat je je niet kan veroorloven als je in zo'n slechte fase zit. En over Bakayoko hebben we al heel vaak gezegd dat hij niet altijd meeloopt met zijn tegenstander'', ziet Stentler de vleugelaanvallers van PSV te weinig verdedigende arbeid leveren.

Volgens Stentler heeft Francesco Farioli het wat dat betreft beter voor elkaar bij Ajax. Daarbij verwijst ze naar de recente Klassieker tegen Feyenoord, toen de spelers hard terug renden na een corner om een counter van Feyenoord onschadelijk te maken. ''Dat is één moment waar je ziet hoe dat harde werk van Ajax er vaak uitziet. Het is een collectief en iedereen werkt zich het snot voor de ogen. Iedereen voert zijn taken uit, wie er ook op het veld staat.''

Verslaggever Jeroen Stekelenburg kan zich nauwelijks voorstellen dat PSV naast de titel grijpt. ''PSV is zó goed geweest, eigenlijk anderhalf jaar lang. Zo gemakkelijk wonnen ze hun wedstrijden.''

''Als de vorm van PSV blijft zoals die nu is, dan is het natuurlijk duidelijk: dan wordt het niks meer. Maar ik kan me dat gewoon niet voorstellen. Ik kan het me gewoon écht niet voorstellen. Als de vonk van met name vorig seizoen, maar ook de eerste helft van dit seizoen maar een beetje terugkomt, dan moeten ze… En Ajax wint ook niet makkelijk z’n wedstrijden'', aldus de verslaggever van de NOS.