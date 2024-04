Leicester City krijgt na uitstekend nieuws flinke tik: promotiespanning enorm

Leicester City kende vrijdag een dag van uitersten. Eerder op de avond maakte de EFL bekend dat the Foxes dit seizoen geen punten in mindering krijgen wegens het schenden van de winst- en duurzaamheidsregels van de Premier League vorig jaar. Leicester daalde vorig seizoen af naar de Championship en leek direct weer terug te keren, maar het is na de nederlaag tegen Plymouth Argyle (1-0) nog maar de vraag of dat gaat gebeuren.

Leicester leek de eenzame kampioen op het tweede niveau van Engeland te gaan worden, totdat de machine begon te haperen. Leicester begon steeds meer punten te verliezen, terwijl Ipswich Town en Leeds United dat in veel mindere mate deden.

Leicester verloor dinsdag met 1-0 van Millwall en ging vrijdag met dezelfde cijfers onderuit bij Plymouth, dat slechts zestiende staat. Mustapha Bundu bezorgde Plymouth een zeer welkome zege in de strijd tegen degradatie naar de League One. De aanvaller uit Sierra Leone krulde raak in de verre hoek.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Zodoende leed Leicester alweer zijn derde nederlaag op rij buiten het eigen King Power Stadium, waar acht jaar geleden nog de Premier League-titel werd gevierd. Met nog vier wedstrijden te gaan gaat Leicester nog wel aan de leiding met 88 punten. Nummer twee Ipswich heeft eveneens 88 punten. Leeds volgt met 87. De bovenste twee ploegen promoveren rechtstreeks naar de Premier League.

Eerder op de dag was er dus wel goed nieuws voor Leicester, dat door het besluit van de EFL nog altijd bovenaan staat. Met de puntenstraf boven het hoofd won Leicester juridisch advies in en claimde het dat het niet gestraft moest worden voor het niet naleven een Premier League-regel, terwijl het momenteel actief is in de Championship. De EFL ging daarmee akkoord.

De EFL maakte zijn besluit bekend middels een statement. "Na juridisch advies te hebben ingewonnen, heeft de EFL aan alle partijen bevestigd dat het weliswaar elke beslissing van de disciplinaire commissie van de Premier League (en vice versa) om punten af te trekken in de EFL wil respecteren, maar dat het op grond van de regelgeving niet de bevoegdheid heeft om dat te doen."

De winst- en duurzaamheidsregels van de Premier League schrijven voor dat een ploeg over een periode van drie jaar slechts 120 miljoen euro verlies mag lijden. Leicester kon zich daar met een schuld van bijna 250 miljoen euro bepaald niet aan houden. De Premier League klaagde Leicester daarop aan, maar een straf blijft dit seizoen dus uit voor Leicester.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties