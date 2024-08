Legendarische Marta krijgt rood na doldwaze actie in mogelijk laatste duel ooit

De Braziliaanse voetballegende Marta moet haar roemrijke carrière mogelijk in mineur eindigen. De 38-jarige sterspeelster werd tijdens het duel op de Olympische Spelen tegen Spanje met een donkerrode kaart van het veld gestuurd.

Het duel tussen Brazilië en Spanje bevond zich in de blessuretijd van de eerste helft, toen Marta met een veel te hoog geheven been inkwam op haar tegenstander, die daarbij op haar hoofd werd geraakt.

Marta leek meteen te beseffen wat ze met haar actie had aangericht. Niet alleen lag de Spaanse Olga Carmona op de grond, ook werd ze zelf met een directe rode kaart van het veld gestuurd.

In tranen verliet de Braziliaanse het veld, wetende dat het mogelijk haar laatste optreden was in haar roemrijke loopbaan. Brazilië staat er niet goed voor op de Olympische Spelen en dreigt te worden uitgeschakeld.

Brazilië staat na drie wedstrijden op de derde plek in Groep C met slechts drie punten. Het land heeft nog een kans om als beste nummer drie door te gaan naar de volgende ronde, maar daarvoor is het afhankelijk van de andere resultaten.

Marta werd in 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 en 2018 verkozen tot Wereldvoetballer van het Jaar. Haar internationale doorbraak kende ze in 2002 tijdens het WK Onder 20 in Canada.

Een hoofdprijs winnen met haar land deed ze echter nooit. Brazilië eindigde tijdens de Olympische Spelen van 2004 en 2008 als tweede. Ook tijdens het WK in 2007 was het land verliezend finalist.

Marta is bezig aan haar zesde Olympische toernooi en wist in de voorgaande vijf edities telkens minimaal één keer te scoren. Dat is een record. Tijdens de huidige Spelen wist ze het net nog niet te vinden.