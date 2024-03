Landskampioen Napoli haalt laatste spanning uit titelstrijd na zege op Juventus

Napoli heeft zondagavond in eigen huis een zeer zwaarbevochten zege behaald op Juventus. I Partenopei waren in grote delen van de wedstrijd de onderliggende partij tegen Juventus, dat echter te veel kansen miste en via Federico Chiesa slechts eenmaal scoorde. Napoli maakte er twee, via Kvicha Kvaratskhelia en Giacomo Raspadori vlak voor tijd. De voorsprong van Inter op nummer twee Juventus bedraagt twaalf punten. Bovendien hebben de Milanezen nog een duel tegoed. Regerend landskampioen Napoli stijgt naar plek zeven.

Bij Napoli werd de aanval gevormd door het niet te stoppen trio van vorig seizoen: Matteo Politano, Victor Osimhen en Kvaratskhelia. Op het middenveld was er ruimte voor onder meer voormalig Ajacied Stanislav Lobotka. Bij Juventus moesten flankspelers Andrea Cambiaso en Samuel Iling-Junior voor de aanvoer richting spitsen Dusan Vlahovic en Chiesa zorgen.

Napoli begon prima aan het duel en al in de tweede minuut veerde Stadio Diego Armando Maradona op. Giovanni Di Lorenzo genoot een zee aan ruimte, maar spaarde Juventus door iets te produceren wat tussen een voorzet en een schot in zat. Ook Juventus liet zich niet onbetuigd. Chiesa zette goed door en gaf scherp voor op Vlahovic, die zijn kopbal enkele centimeters naast het doel deponeerde.

Alhoewel Napoli er met regelmaat gevaarlijk uit bleef komen, was het Juventus dat de grootste kansen kreeg om de voorsprong te grijpen. Zo schoot Samuel Iling-Junior bij de tweede paal naast en trof Vlahovic niet veel later de paal. Napoli werd ook dreigend, via Politano en Kvaratskhelia, maar veel leverde dat niet op.

Vlak voor rust was het alsnog raak voor Kvaratskhelia. De Georgiër schoot met een volley raak achter Wojciech Szczesny, die net niet genoeg kon doen om te voorkomen dat de bal in de korte hoek binnenviel: 1-0. Juventus wanhoopte niet en had in de persoon van Vlahovic al voor rust op gelijke hoogte moeten komen. De Serviër kreeg de bal na slordig spel bij Napoli voor zijn voeten en roste de bal over het doel van Alex Meret.

Ook na de onderbreking bleef Juventus aanzetten. Aan kansen geen gebrek voor de topclub uit Turijn, dat tien minuten na rust op 1-1 had kunnen komen via Cambiaso. De Italiaan werkte zijn poging over. Napoli kwam ondertussen wat beter in de wedstrijd, al bleef de thuisploeg de onderliggende partij.

Tien minuten voor tijd maakte Chiesa er op heerlijke wijze 1-1 van. Zijn lage streep in de verre hoek was Meret te machtig. Max Allegri had even daarvoor Kenan Yildiz en Joseph Nonge in het veld gebracht. Laatstgenoemde ging vlak voor tijd in de zestien van Juventus op de enkel van Osimhen staan: strafschop. De Nigeriaan ging zelf achter de bal staan en miste, maar in de rebound was het Raspadori die alsnog raak schoot: 2-1.

Juventus bleef ook in blessuretijd zeer gevaarlijk. Yildiz bracht de bal scherp voor het doel, waar Daniele Rugani klaarstond om af te werken. De verdediger schoot in zeer kansrijke positie wild over. Daarmee ging de laatste kans op een punt verloren voor Juventus en lijkt de strijd om de scudetto definitief beslist.

