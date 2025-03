Krijgt Alex Kroes nog een straf na aandelenhandel Ajax? KNVB schept duidelijkheid

De KNVB en de licentiecommissie gaan Alex Kroes niet meer straffen, zo meldt RTL Nieuws. Wel hangt de technisch directeur van Ajax mogelijk nog een straf van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) boven het hoofd.

Kroes gaf vorig jaar toe dat hij vanaf april 2022 begon met het kopen van aandelen van Ajax, terwijl hij functies bekleedde bij Go Ahead Eagles en AZ.

De KNVB oordeelde vervolgens dat dit niet mocht en legde de zaak voor bij de licentiecommissie, die toeziet op spelregels voor voetbalclubs. De licentiecommissie is gelieerd aan de KNVB, maar opereert wel onafhankelijk. Beide partijen bevestigen aan RTL dat de zaak is afgehandeld.

“De zaak Kroes is aan de orde geweest tijdens een vergadering van de licentiecommissie. Omdat het hier om een individueel persoon gaat, valt dit buiten de beoordeling van de licentiecommissie en is de casus dus niet inhoudelijk behandeld. Voor de licentiecommissie is de zaak afgehandeld”, aldus een woordvoerder van de licentiecommissie. Ook de KNVB gaat Kroes niet straffen.

De AFM doet nog wel onderzoek naar Kroes, maar wil niet laten weten wanneer de zaak afgerond wordt. “Wij kunnen vanwege toezichtsvertrouwelijkheid niet ingaan op individuele gevallen.”

Journalist Mereyn Geskus denkt dat Kroes opgelucht zal zijn nu de KNVB duidelijkheid heeft gegeven. “Hoewel de uitkomsten van het AFM-onderzoek nog niet bekend zijn, bevindt Kroes zich nu in rustiger vaarwater.”

Kroes keerde na zijn schorsing als algemeen directeur terug als technisch directeur. In die functie is hij momenteel verantwoordelijk voor het ‘voetbalgedeelte’ van Ajax.