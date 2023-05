Kraay: ‘Wilde dat niet zeggen over Van Nistelrooij, want dat is niet chique'

Zondag, 28 mei 2023 om 10:37 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:47

Dat Ruud van Nistelrooij een wedstrijd voor het einde van het seizoen opstapte bij PSV, komt niet als een verrassing voor Hans Kraay junior. De verslaggever van ESPN hoorde in de voorbije jaargang geregeld dat de trainer er klaar mee was en voortijdig wilde stoppen in Eindhoven. Van Nistelrooij voelde te weinig steun vanuit de PSV-leiding en besloot daarom om zijn functie neer te leggen.

"Wat ik al een tijdje heb geweten en nooit heb geroepen. Maar wat gisteren (zaterdag, red.) wel is uitgelekt: hij heeft al een paar keer eerder aangegeven te willen stoppen", verklaart Kraay junior zondag in Goedemorgen Eredivisie. "Dat las ik ineens gisteren ergens, dus dan kan ik het nu ook wel zeggen. Dat klopt, hij heeft een paar keer aangegeven te willen stoppen. Na een nederlaag tegen FC Twente (2-1 in september vorig jaar, red.) wilde hij ermee stoppen."

?? Hans Kraay jr. staat helemaal achter de beslissing van Ruud van Nistelrooij:



"Wegwezen! Er lopen een paar achterbakse hondenkoppen daar" — ESPN NL (@ESPNnl) May 28, 2023

"Hij zag het een paar keer niet zitten. Dat wilde ik niet zeggen, want dat vind ik niet chique. In een van de kranten las ik het, dus het is toch al de wereld ingeslingerd", vervolgt Kraay junior zijn analyse over het vertrek van Van Nistelrooij bij PSV. "Dus hij heeft best wel een paar keer getwijfeld. En ik denk dat hij wél heel teleurgesteld is in een aantal spelers. Want de zaakwaarnemers hebben gelekt naar De Telegraaf, maar dat komt door de spelers. Dus hij weet welke zaakwaarnemers en spelers dat zijn."

"En Van Nistelrooij neemt De Telegraaf niks kwalijk, hij neemt het de spelers kwalijk die hebben lopen terpentijnzeiken bij hun zaakwaarnemers. Maar zij (De Telegraaf, red.) heeft dus een lek, net als ten tijde van Erik ten Hag bij Ajax. En het is wel lekker als je als krant een lek hebt. En Van Nistelrooij is ook niet achterlijk, want dit is van alle tijden. Want als je wat langer trainer hebt, dan ruik je na twee, drie trainingsdagen wie je in de gaten moet houden. Dat zei Henk ten Cate tegen mij. En dit heeft hem heel veel pijn gedaan. En ik vind het heel goed dat hij is opgestapt."