Kraay jr. verwacht transfer naar PSV: ‘Hij is een tweede Jerdy Schouten’

Philippe Sandler wordt ondanks het verlies van de bekerfinale met NEC tegen Feyenoord (1-0) bedolven onder lof. Willem van Hanegem noemde de centrumverdediger al een potentiële aanwinst voor de Rotterdammers. Hans Kraay junior sluit daarentegen een transfer van Sandler naar PSV niet uit.

Kraay vindt het meer dan terecht dat Van Hanegem Sandler heeft geopperd mogelijke aankoop voor komend seizoen. “Dit is misschien heel raar om te zeggen, want ik denk dat ik door half Nederland wordt uitgelachen”, begint de verslaggever bij ESPN.

“Maar ik ga het toch zeggen: als Sandler de bal heeft, dan heeft hij een beetje de flair van een inschuivende Franz Beckenbauer. Sandler mag nog niet in de schaduw staan van Beckenbauer, maar hij straalt wel wat uit.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Kraay kan zich nog goed herinneren dat hij zich in het verleden kritisch uitliet over de geboren Amsterdammer. “Ik heb Sandler weleens in mijn nek gehad toen hij nog bij PEC Zwolle speelde. Toen hij zei hij tegen mij: ‘Jij vindt mij een goede speler, maar een oud wijf als ik duels aanga.’ Toen antwoordde ik dat ik dat inderdaad heb gezegd.”

Ruim zes jaar later is Kraay louter positief over de 27-jarige centrumverdediger. “Sandler is kopsterk, zit kort op zijn directe tegenstanders, kan tackelen en aan de bal is hij van achteruit gewoon een tweede Jerdy Schouten, als die bij PSV in het hart van de defensie speelt. Ik sta er ook niet van te kijken als PSV zich gaat melden voor Sandler.”

De Eindhovenaren zijn in ieder geval op zoek naar een nieuwe rechter centrale verdediger. André Ramalho beschikt over een aflopend contract, maar de verwachting is dat de Braziliaan over enkele maanden transfervrij vertrekt.

Daarnaast keert Armel Bella-Kotchap komende zomer na een weinig geslaagde huurperiode weer terug naar Southampton, waardoor PSV dun in de centrumverdedigers zit.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste PSV-nieuws? Word nu lid van het PSV Zone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties