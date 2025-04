Robin van Persie heeft zaterdag voorafgaand aan de wedstrijd tegen Fortuna Sittard zijn verwachtingen uitgesproken. De trainer van Feyenoord kent de speelwijze van de Limburgers en wil dat zijn ploeg daar beter op zal anticiperen dan vorige week tegen AZ (0-1 winst).

Hwang In-Beom zit weer bij de selectie van Feyenoord, maar begint op de bank. "Dat heeft met een aantal dingen te maken", aldus Van Persie voor de camera bij ESPN. "Hwang heeft een paar keer meegetraind en is daar goed doorheen gekomen." Toch kiest de coach voor Ramiz Zerrouki op het middenveld. "Ramiz is al wat langer fit. Hij doet het hartstikke goed. Ik zie ook tijdens de trainingen dat hij steeds beter en fitter wordt."

Gijs Smal vulde de positie van middenvelder in de ogen van Van Persie een aantal keren goed in, maar zit nu op de bank. "Gijs heeft het goed gedaan op het middenveld, maar dat is niet zijn beste positie, want dat is linksback", aldus Van Persie.

Hans Kraay junior wil het met de trainer van Feyenoord hebben over de klachten die hij soms uit. "Ik kan je heel vaak volgen, maar ook weleens niet", aldus de verslaggever. "Dat zal jou een zorg zijn verder, maar na NEC had jij een soort irritatie van: ze hebben tijdgerekt. Daar snapte ik niks van. Na AZ zei je van: 'We moesten wel erg veel dealen met lange ballen. Dan denk ik: waar bemoei je je mee?"

"Vandaag is het veld misschien niet zo goed. Ga je daar straks over lopen terpentijnzeiken?", vraagt Kraay junior. Van Persie reageert: "Nee, zeker niet, want het veld is stukken beter. Het is zelfs nog gesproeid, heb ik gezien net. Een paar maanden geleden ben ik hier geweest. Toen was het veld niet goed. Nu is dat beter.

Van Persie zegt dat zijn klachten nooit gericht zijn aan de tegenstander. "Ik ben helemaal met je eens dat iedere tegenstander het recht heeft om zijn eigen speelwijze te kiezen. Daar vind ik niet veel van."

"Waar ik me vooral op focus, vorige week bijvoorbeeld: ik vond dat wij het eerste duel vaak wonnen, maar we hadden iets meer rust aan de bal moeten hebben daarna. Vandaag verwacht ik weer lange ballen. Dat is helemaal prima, maar ik verwacht dat we dat duel winnen en dat we daarna wel rust aan de bal hebben. We moeten ons eigen spel spelen vanuit de beweging."